Зеленський залишив Білий дім, так і не підписавши угоду про спільну розробку мінеральних ресурсів.

Ціни на нафту суттєво знизились в п'ятницю, що стало реакцією ринку на суперечку між президентами України та США. Про це повідомляє Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent, термін дії яких закінчився в п'ятницю, знизились на 86 центів, або 1,16%, до 73,18 долара за барель. У той же час ф'ючерси на американську нафту WTI (West Texas Intermediate) фінішували падінням на 59 центів, або 0,84%, до 69,76 доларів за барель.

Нагадаємо, вчора в Білому домі відбулася зустріч Зеленського з Трампом і віцепрезидентом США Джей Ді Венсом. Спочатку бесіда йшла в добродушній атмосфері, однак потім розмова переросла в скандал на камеру.

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Президент України стверджував, що Москві не можна довіряти укладення миру, а Трамп разом із Венсом звинуватили Зеленського в тому, що він не подякував їм за допомогу.

За словами фахівців, суперечка між головами держав покращує стратегічне положення РФ, дозволяючи їй розраховувати на зміцнення своєї позиції на нафтовому ринку.

Політика Трампа – нові мита

Зниження цін зумовлено також новими тарифами США та рішенням Іраку відновити експорт нафти з Курдистану.

Раніше американський президент заявив, що запровадить мита на імпорт із Канади та Мексики. Трамп також планує подвоїти 10%-ве мито на імпорт із Китаю.

Окрім цього Трамп пригрозив запровадити 25% мита на всі товари з Євросоюзу. Очільник Білого дому розкритикував блок, заявивши, його створили для того, щоб "нашкодити" США.

Фахівці вважають, що нова тарифна війна може уповільнити глобальне економічне зростання, викликати інфляцію та знизити попит на "‎чорне золото"‎.

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