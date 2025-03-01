Ціни на нафту суттєво знизились в п'ятницю, що стало реакцією ринку на суперечку між президентами України та США. Про це повідомляє Reuters.
Ф'ючерси на нафту марки Brent, термін дії яких закінчився в п'ятницю, знизились на 86 центів, або 1,16%, до 73,18 долара за барель. У той же час ф'ючерси на американську нафту WTI (West Texas Intermediate) фінішували падінням на 59 центів, або 0,84%, до 69,76 доларів за барель.
Нагадаємо, вчора в Білому домі відбулася зустріч Зеленського з Трампом і віцепрезидентом США Джей Ді Венсом. Спочатку бесіда йшла в добродушній атмосфері, однак потім розмова переросла в скандал на камеру.
Президент України стверджував, що Москві не можна довіряти укладення миру, а Трамп разом із Венсом звинуватили Зеленського в тому, що він не подякував їм за допомогу.
За словами фахівців, суперечка між головами держав покращує стратегічне положення РФ, дозволяючи їй розраховувати на зміцнення своєї позиції на нафтовому ринку.
Політика Трампа – нові мита
Зниження цін зумовлено також новими тарифами США та рішенням Іраку відновити експорт нафти з Курдистану.
Раніше американський президент заявив, що запровадить мита на імпорт із Канади та Мексики. Трамп також планує подвоїти 10%-ве мито на імпорт із Китаю.
Окрім цього Трамп пригрозив запровадити 25% мита на всі товари з Євросоюзу. Очільник Білого дому розкритикував блок, заявивши, його створили для того, щоб "нашкодити" США.
Фахівці вважають, що нова тарифна війна може уповільнити глобальне економічне зростання, викликати інфляцію та знизити попит на "чорне золото".