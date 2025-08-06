Аналітики вважають, що ринок зможе перетравити відмову Індії від російської нафти.

Ціни на нафту 6 серпня зросли на тлі погроз президента США Дональда Трампа запровадити мита проти Індії через її закупівлі російської нафти. Хоча днем раніше котирування впали до п’ятитижневого мінімуму, повідомляє Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent подорожчали на 43 центи, до 68,07 долара за барель. Американська нафта марки WTI підскочила на 40 центів, до 65,56 долара за барель.

У вівторок Трамп знову пригрозив підвищенням мит на індійські товари через закупівлю країною російської нафти. Американський лідер також зазначив, що зниження цін на енергоносії стимулюватиме Володимира Путіна до припинення російсько-української війни.

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Аналітики ING не виключають, що після Індії під митним прицілом США може опинитися Китай. Водночас експерти додають, що залишається багато невизначеності щодо введення США мит для покупців російської нафти.

"Якщо Індія припинить купувати російську нафту на тлі митних загроз, ми вважаємо, що ринок зможе впоратися з втратою цієї пропозиції", - додали вони.

Зростанню цін також сприяла статистика запасів нафти у США. За даними джерел Reuters, минулого тижня запаси "чорного золота" в Штатах впали на 4,2 мільйона барелів.

Ціни на нафту та ультиматум Трампа

4 серпня ціни на нафту знизилися на тлі домовленості про чергове збільшення видобутку нафти країнами ОПЕК+ з вересня. З квітня 2025 року країни-члени картелю оголосили про загальне зростання видобутку на 2,5 мільйона барелів на добу.

Наступного дня, 5 серпня, нафта продовжила дешевшати навіть після чергової погрози президента США Дональда Трампа на адресу Індії.

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