Потенціал для подальшого здорожчання нафти вже фактично вичерпався.

Погрози Дональда Трампа запровадити санкції проти країн-покупців російських енергносіїв спричинили зростання світових цін на нафту. Як пише Bloomberg, інвестори бояться, що у разі відмови Індії від російської нафти попит на чорне золото від інших постачальників відчутно зросте. Але потенціал зростання цін є обмеженим.

Так, ціна на нафту West Texas Intermediate зросла на 1,7% до позначки в 70 доларів за барель після дводенного зростання, яке вивело ціни з вузького діапазону цього місяця.

Окрім перспективи скорочення поставок російської нафти на світовий ринок, ціни на нафту зростають через поступове пожвавлення американської економіки, яка почала оговтуватися від квітневого рішення Трампа запровадити додаткові мита на увесь імпорт.

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Ще один фактор, який впливає на світові нафтові ціни – це очікування трейдерів щодо можливого зниження базової процентної ставки Федеральною резервною системою США.

Стратег із сировинних товарів у TD Securities Даніель Галі зазначив, що загроза вторинних санкцій щодо російської нафти підтримала ціни на нафту WTI та Brent. Однак перспективи подальшого зростання наразі є сумнівними.

Зокрема подальше зростання нафтових цін стримує новий звіт уряду США, який показав найбільше з початку року зростання запасів нафти в американських сховищах. Також зросли запаси дизельного палива, які раніше були на багаторічному мінімумі.

Ще один фактор, який враховують трейдери – очікування того, що країни ОПЕК+ домовляться про новий етап значного збільшення видобутку сирої нафти.

"Ми продовжуємо очікувати зниження цін після літа завдяки постійному зростанню поставок з боку ОПЕК+, а також нашим очікуванням щодо більш стійкого, ніж очікувалося, зростання поставок у США після війни між Ізраїлем та Іраном", – сказав Галі.

Трамп покарає партнерів Росії за купівлю її нафти

Як писав УНІАН, напередодні Трамп повідомив, що вирішив скоротити строк ультиматуму, який він поставив Путіну для закінчення війни в Україні. Президент США вирішив не чекати 1 вересня, а дав Путіну ще 10-12 днів від учорашньої дати.

Трохи згодом Трамп повідомив, що запроваджує з 1 серпня 25-відсоткове мито на індійські товари, які імпортуються до США. Він назвав це відповіддю на індійські торговельні обмеження та попередив, що окремо буде нараховано додаткове мито, якщо Індія продовжить купувати російську нафту.

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