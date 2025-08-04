Експерти сумніваються, що після вересня група буде знову збільшувати видобуток нафти.

Ціни на нафту 4 серпня впали на тлі домовленості розширеного складу Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК+) про чергове суттєве збільшення видобутку нафти, повідомляє Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent впали на 18 центів, до 69,49 доларів за барель, в той час як американська нафта марки WTI коштувала 67,21 доларів за барель, що на 12 центів, нижче ніж 1 серпня. Втім, станом на 9:19 за київським часом котирування повернулися до зростання.

ОПЕК+ 3 серпня погодилася збільшити видобуток нафти на 547 000 барелів на добу у вересні задля відновлення своєї частки на ринку. Таким чином, з квітня загальний приріст видобутку картелю складе 2,5 мільйона барелів на добу (або 2,4% від світового попиту). Експерти сумніваються, що ОПЕК+ у вересні знову збільшить видобуток нафти.

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Разом з тим, занепокоєння інвесторів щодо подальших санкцій США проти Ірану та Росії, стримує ціни на нафту від падіння. Президент США Дональд Трамп пригрозив запровадити 100% мита на російську нафту для покупців.

І ці погрози, ймовірно, починають діяти. За даними джерел Reuters, щонайменше два судна з російською нафтою, що прямували на нафтопереробні заводи в Індії, були перенаправлені в інші пункти призначення. Це ставить під загрозу постачання близько 1,7 млн барелів на добу нафти, якщо індійські нафтопереробні заводи припинять купувати російську нафту, зазначають аналітики ING на чолі з Уорреном Паттерсоном у своїй записці.

Разом з тим, джерела Reuters в уряді Індії повідомили, що країна продовжить купувати російську нафту.

Ситуація на ринку нафти та ультиматум Трампа - головні новини

Ціни на нафту марки WTI 30 липня підскочили до позначки у 70 доларів за барель, а марка Brent коштувала понад 70 "зелених" за бочку через погрози президента США Дональда Трампа запровадити санкції проти покупців російської нафти. При цьому, вже за підсумком торгів 1 серпня нафта коштувала дешевше 70 доларів за барель.

До того ж, 3 серпня ОПЕК+ оголосив про чергове збільшення видобутку нафти. З вересня група додаватиме на ринок ще 547 тисяч барелів щодоби, що потенційно має сприяти зниженню вартості "чорного золота".

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