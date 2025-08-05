Президент США сказав, що у наступні 24 години значно підніме мита, введені проти Індії.

Президент США Дональд Трамп у вівторок заявив, що мита, введені проти Індії, будуть суттєво підвищені через купівлю російської нафти. Він назвав відповідний термін: "протягом наступних 24 годин".

"Індія є країною з найвищими тарифами. Я незабаром підвищу тарифи на російську нафту для Індії", - сказав Дональд Трамп у своїй заяві.

Що відомо про закупівлю російської нафти Індією

Як писав УНІАН, напередодні Трамп оголосив у соціальних мережах, що мита проти Індії будуть "істотно" підвищені через її закупівлю російської сирої нафти. Він звинуватив Індію у продажу російської нафти з великим прибутком.

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"Індія не лише купує величезну кількість російської нафти, але й продає значну частину придбаної нафти на відкритому ринку з великим прибутком. Їм байдуже, скільки людей в Україні гине від рук російської військової машини. Через це я суттєво підвищу тарифи, які Індія сплачує США", – писав Трамп у понеділок на Truth Social.

Індія у відповідь заявила, що США та Європейський Союз "невиправдано та необґрунтовано" нападають на Індію через купівлю російської сирої нафти в той час, коли самі продовжують підтримувати торговельні відносини з Росією.

У МЗС Індії зазначили, що торгівля між Європою та Росією включає не лише енергоносії, а й добрива, гірничодобувну продукцію, хімікати, залізо та сталь, а також машини та транспортне обладнання.

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