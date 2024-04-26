Також відіграли побоювання щодо конфлікту на Близькому Сході.

Ціни на нафту збільшились у п'ятницю, 26 квітня, після того, як американський міністр фінансів Джанет Йеллен висловила оптимізм щодо економічного зростання в США. Свою роль також відіграли побоювання щодо конфлікту на Близькому Сході. Про це повідомило Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent скакнули на 31 цент, або на 0,4%, до 89,32 дол за барель. Водночас ф'ючерси на американську нафту West Texas Intermediate виросли на 23 центи, або на 0,3%, до 83,80 дол за барель. Загалом, за тиждень нафта марки Brent продемонструвала зростання на 2,3%, а WTI – на 0,8%.

За словами Джанет Йеллен, зростання американського ВВП в першому кварталі можуть переглянути в бік збільшення: водночас, інфляція в країні може піти вниз. Також на ціни на нафту вплинули занепокоєння відносно пропозиції на ринку, що зумовлено геополітичною напруженістю на Близькому Сході.

Відео дня

Ціни на нафту – останні новини

Нагадаємо, на початку тижня ціни на "‎чорне золото"‎ пішли вниз, оскільки ризики початку повномасштабної війни на Близькому Сході зменшилися.

При цьому, наприкінці минулого тижня базові контракти здорожчали на більш ніж 3 дол за барель (знов таки, через побоювання щодо військових дій). Деякі експерти тоді навіть висловили думку, що ціна на нафту може зрости до нечуваних 130 дол.

Вас також можуть зацікавити новини: