Хасан Насралла вважає, що Ізраїль перетнув усі "червоні лінії".

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) завдає ударів по об’єктах "Хезболли" в Лівані, щоб "погіршити терористичні можливості та інфраструктуру" руху.

Як повідомляє пресслужба ЦАХАЛу, "Хезболла" розбудовувала військову інфраструктуру під прикриттям "живого щита" - цивільних ліванців.

"Десятиліттями "Хезболла" озброювала цивільні будинки, копала під ними тунелі та використовувала цивільних як живий щит, перетворивши південний Ліван на зону бойових дій. ЦАХАЛ діє, щоб забезпечити безпеку на півночі Ізраїлю, щоб дозволити мешканцям повернутися до своїх домівок і досягти цілей війни", - заявили в ЦАХАЛ.

Тим часом у мережі публікують відео бомбардувань об'єктів "Хезболли" у Лівані. В різних точках країни лунають потужні вибухи.

На одному з відео, яке з'явилося у мережі, зазначають, що ізраїльські літаки помічено над Бейрутом - столицею Лівану.

На тлі бомбардувань лідер "Хезболли" Хасан Насралла заявив, що Ізраїль "перетнув червоні лінії", зважившись на підрив пейджерів, якими користувалися терористи угрупування, передає Press TV.

Насралла вважає, що Ізраїль своїми діями "оголосив війну". Він назвав ізраїльську атаку безпрецедентною за всю історію Лівану.

"Розправа у вівторок і середу - це військовий злочин, оголошення війни... це можна назвати як завгодно", - додав він.

Що передувало

17 вересня по всьому Лівану масово вибухали пейджери, якими користуються учасники угруповання "Хезболла". Загинули щонайменше 12 осіб, повідомлялося і про тисячі поранених. В угрупованні цей інцидент найбільшим провалом у роботі служб безпеки за останній час і звинуватили в усьому Ізраїль.

Вже 18 вересня у Лівані прогриміла нова серія вибухів. Цього разу детонували рації та інша техніка. Повідомлялося про загиблих та сотні постраждалих.

Згодом міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант заявив про початок "нової ери" у військових діях країни. Він зазначив, що Армія оборони Ізраїлю домоглася чудових результатів разом із Шин Бет, із Моссадом, усіма органами і всіма структурами. І, за його словами, результати "дуже вражаючі". Це стало першою заявою офіційної особи Ізраїлю, яка б повʼязала події в Лівані із цією країною.

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