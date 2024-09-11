Ураган "Франсін" змусив нафтогазові компанії зупинити видобуток, що викликало побоювання відносно перебоїв у постачаннях.

Ціни на нафту зросли у середу більш ніж на 1%, частково компенсувавши втрати попереднього дня, оскільки занепокоєння з приводу урагану "Франсін" переважили побоювання щодо слабкого глобального попиту на ринку. Такі дані наводить Reuters.

Як повідомляється, ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 84 центи, або на 1,2%, до 70,03 доларів за барель. У той же час, ф'ючерси на нафту в США зросли на 81 цент, або на 1,2%, до 66,56 доларів за барель.

Нагадаємо, у вівторок обидва контрольні показники впали майже на 3 долари, причому Brent досягла найнижчого рівня з грудня 2021 року, а WTI впала до рівня травня 2023-го.

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Теперішнє зростання пов’язано з ураганом "Франсін", який змусив жителів Луїзіани евакуюватися вглиб штату, а нафтогазові компанії – зупинити видобуток в Мексиканській затоці.

Втім, експерти не очікують стрімкого зростання цін, адже інвестори стурбовані уповільненням попиту у США та Китаї.

Ринок нафти – останні новини

У липні повідомлялось, що в Білому домі побоюються посилювати тиск на тіньовий флот нафтових танкерів РФ, адже остерігаються росту цін на бензин напередодні президентських виборів.

А у червні стало відомо, що ЄС ввів обмеження щодо більш ніж двох десятків суден. В "чорний список" потрапили не тільки нафтові танкери, але й судна загального призначення, а також судна, які використовували для перевезення СПГ.

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