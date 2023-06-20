Китай, який разом з Індією купує понад 80% російського нафтового експорту, в червні знизив закупівлі вдвічі.

Російські нафтові компанії несподівано зіткнулися з обвальним падінням попиту на свої барелі від одного з ключових покупців.

Китай, який разом з Індією купує понад 80% російського нафтового експорту, в червні знизив закупівлі вдвічі. Про це повідомляє Reuters з посиланням на дані Refinitiv Eikon та інформацію від трейдерів.

З 1 по 19 червня в напрямку КНР з російських портів було відвантажено всього 0,26 млн тонн сорту Urals, тоді як за аналогічний період травня поставки досягали 0,67 млн тонн. З рейдових перевалок, де нафта переливається з танкера в танкер прямо в море, Китай отримав з РФ 300 тисяч тонн - на 120 тисяч менше, ніж за перші три тижні травня.

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Замість російських барелів незалежні китайські НПЗ, відомі як "самовари", віддали перевагу іранським - знижки на них виявилися більшими, розповів Reuters нафтотрейдер, що працює в КНР. У липні, за його словами, заводи можуть знову наростити закупівлі в Росії, отримавши нові квоти на імпорт: коли продавалися червневі партії, вони могли бути вичерпані.

Торгівля російською нафтою у світі

Після того, як у грудні 2022 року ЄС припинив імпорт російської нафти, основними покупцями російських нафтопродуктів залишилися Туреччина, Індія і Китай.

У 2023 році частка імпорту російської сирої нафти в Індії виросла у 10 разів, до 20%, порівняно 2%, які були до вторгнення Росії в Україну.

Напруженість у відносинах між Саудівською Аравією і Росією зростає, на тлі того, що Москва продовжує постачати на ринок величезні обсяги дешевшої нафти, чим підриває зусилля Ер-Ріяда щодо підвищення цін на енергоносії.

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