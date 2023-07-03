Ф'ючерси на нафту марки Brent впали на 0,4%, або на 27 центів, до 75,14 доларів за барель.

Світові ціни на нафту впали на фоні уповільнення темпів економічного зростання найбільших споживачів цього енергоресурсу – Китаю та США. Про це повідомляє агентство Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent впали на 0,4%, або на 27 центів, до 75,14 доларів за барель. Ціна американської нафти West Texas Intermediate (WTI) коштувала 70,36 долара за барель, що на 0,4% або 28 центів нижче.

На кінець червня нафта Brent дешевшає четвертий квартал поспіль, тоді як WTI знижується другий квартал поспіль через те, що дві найбільші економіки світу, США та Китай сповільнили своє зростання.

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Згідно з червневим опитуванням Reuters, економісти та аналітики знизили свої прогнози цін на нафту Brent до 83,03 доларів за барель у 2023 році.

Ситуація на світовому ринку нафти

Як повідомляв УНІАН, 28 червня ціни на нафту зросли на тлі більшого, ніж очікувалося, скорочення запасів в США і занепокоєння щодо підвищення процентних ставок. Тоді нафта марки Brent піднялася на 34 центи, а West Texas Intermediate на 26 центів.

5 червня 2023 року Організація країн — експортерів нафти (ОПЕК+) досягла угоди про зниження загальних цільових показників видобутку з 2024 року ще на 1,4 мільйона барелів на добу.

Російська квота видобутку нафти в 2024 році зменшиться на 650 тисяч барелів на добу. В ОПЕК заявили, що мета скорочень – зупинити падіння цін на нафту на світовому ринку.

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