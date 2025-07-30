Вашингтон погрожує країни великими митами.

Міністр фінансів США Скотт Бессент попередив Китай про можливість запровадження високих американських мит, якщо Пекін продовжить імпортувати російську нафту.

Як повідомляє Reuters, на пресконференції після завершення торговельних переговорів між США і Китаєм Бессент заявив, що передав китайській стороні занепокоєння Вашингтона через постачання до Росії товарів подвійного призначення на суму понад 15 мільярдів доларів, а також через імпорт іранської нафти.

Міністр зазначив, що законодавство Конгресу, яке уповноважує Трампа стягувати мита до 500% з країн, що купують підсанкційну російську нафту, спонукає союзників США вжити подібних заходів для скорочення енергетичних доходів Росії:

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"Тому я думаю, що всі, хто купує російську нафту, на яку накладено санкції, повинні бути готові до цього".

За його словами, китайські чиновники відповіли, що дотримуватимуться власної енергетичної політики, оскільки Китай є суверенною державою. Бессент додав: "Вони дуже серйозно ставляться до суверенітету. Ми не хочемо цьому заважати, тому вони погодилися з тим, що готові платити 100% мита".

Крім того, американський міністр застеріг віце-прем’єра Китаю Хе Ліфена, що подальші поставки до Росії товарів, які можуть бути використані у військовому виробництві, можуть негативно позначитися на відносинах Пекіна з Європою:

"Я вказав їм, що це дуже шкодить їхньому іміджу в Європі, оскільки вони сприяють війні на європейському кордоні".

Вторинні санкції США

Як відомо, Китай залишається найбільшим покупцем російської нафти, споживаючи близько 2 мільйонів барелів на день. Одразу за ним йдуть Індія та Туреччина.

Раніше американські сенатори Ліндсі Грем та Річард Блументаль подали законопроєкт, який передбачає запровадження 500% мит на імпорт товарів із країн, які продовжують купувати російські енергоносії.

Просування цього законопроєкту призупинене, оскільки президент Дональд Трамп дав Росії 50 днів на досягнення мирної угоди, інакше Вашингтон запровадить 100% "вторинні" мита проти цих країн.

Вчора американський лідер ухвалив рішення скоротити термін свого ультиматуму до 10 днів.

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