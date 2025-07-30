Індійські чиновники планують продовжити переговори зі США про укладення торговельної угоди.

Президент США Дональд Трамп заявив, що з 1 серпня введе мита в розмірі 25% для Індії. Він зазначив, що додасть додатковий штраф за закупівлі енергоносіїв у Росії.

Видання Bloomberg пише, що Трамп повідомив у соцмережі Truth Social, що мита в Індії "одні з найвищих у світі, і в них найжорсткіші та найнеприємніші немонетарні торговельні бар'єри серед усіх країн".

"Крім того, вони завжди купували переважну більшість свого військового обладнання в Росії і є найбільшим російським покупцем енергоносіїв, разом з Китаєм, у той час, коли всі хочуть, щоб Росія припинила вбивства в Україні. Тому з 1 серпня Індія платитиме мито в розмірі 25% плюс штраф за перераховане вище", - написав президент США.

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Ці мита руйнують надії Нью-Делі на преференційний режим щодо своїх регіональних партнерів. Індія однією з перших почала переговори з Вашингтоном після візиту прем'єр-міністра Нарендри Моді до Білого дому в лютому.

Більшу частину цього року уряд Моді займав примирливу позицію щодо Трампа, переглянувши структуру індійських мит і запропонувавши адміністрації США низку торгових та імміграційних поступок. Але останніми тижнями Нью-Делі перейшов до більш жорсткої позиції, оскільки переговори зайшли в глухий кут через спірні питання, як-от сільське господарство.

При цьому індійські чиновники планують продовжити переговори зі США про укладення двосторонньої торговельної угоди до осені. Сторони вже завершили розробку умов двостороннього пакту у квітні, після зустрічі віцепрезидента США Джей Ді Венса з Моді в Нью-Делі. Ця початкова угода визначала рамки торговельних переговорів.

США - найбільший торговий партнер і основний експортний ринок Індії. У 2024 році обсяг двосторонньої торгівлі між Нью-Делі та Вашингтоном становив 127,9 мільярда доларів.

Торгова війна США та Індії - головні новини

Президент США Дональд Трамп анонсував нові мита щодо країн, які обкладають американські товари вищими митами.

У свою чергу влада Індії намагалася уникнути величезних мит, тому погодилася збільшити імпорт американської нафти і газу, щоб скоротити торговий дисбаланс.

Пізніше в Нью-Делі запропонували запровадити мита на деякі американські товари у відповідь на запроваджені Вашингтоном тарифи на сталь і алюміній.

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