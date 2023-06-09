Наприклад, мережа "Авантаж" пропонує дизельне пальне на 1 грн дешевше ніж тиждень тому.

Протягом тижня з 2 по 9 червня середні роздрібні ціни на дизпальне зменшилися на 16 копійок, до 43,43 грн/л, на бензин марки А-95 - на 13 копійок, до 44,92 грн/л.

Як свідчать дані моніторингу Консалтингової групи "А-95", ціни на бензин А-95 з покращеними показниками подешевшали на 5 копійок до 47,64 грн/л.

Мережа "Авантаж" пропонує дизельне пальне за 39,50 грн/л (-1 грн/л до 2 червня), а стандартний бензин марки А-95 - за 40,50 грн/л.

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Ціни на ДП на станціях Chipo за тиждень знизилися в середньому на 72 коп./л і становлять 40,00 грн/л, на "п’ятірку" - 41,40 грн/л (-52 коп./л). При цьому у столичному регіоні мережі бензин А-95 і ДП коштують 39 грн/л.

Мережа VST зназила ціну на дизпальне на 0,98 грн/л, до 38,70 грн/л, що є найнижчою ціною на цей ресурс по країні.

Ціни на бензин - останні новини

Нещодавно Верховна Рада зареєструвала законопроект №9348, яким пропонується збільшення акцизу на бензин і дизпальне до 175 євро за тисячу літрів, на автогаз - 129,5 євро.

Її метою заявлено необхідність збалансувати ставки акцизного податку й збільшити надходження до державного бюджету.

Засновник групи "Прайм" Дмитро Льоушкін вважає, що до нової паливної кризи в Україні залишився тиждень.

З липня парламент планує повернути довоєнний податок на додану вартість (ПДВ) на пальне. Така перспектива навпаки може дещо розігріти ціни на АЗС. Влада планує збільшити податок с 7 до 20 відсотків.

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