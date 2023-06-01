У великій мережі KLO дизельне пальне за місяць скинуло 4,1 грн/л і наразі коштує 41,89 грн/л.

Протягом травня середні роздрібні ціни на дизпальне зменшилися на 2,31 грн/л (5%), до 43,63 грн/л, на бензин марки А-95 — на 1,52 грн/л (3%), до 45,06 грн/л.

Як свідчать дані моніторингу Консалтингової групи "А-95", на бензин А-95 з покращеними показниками ціна за місяць знизилась на 0,96 грн/л (2%), до 47,70 грн/л.

Зокрема на ОККО й WOG бензин А-95 здешевшав до 46,99 грн/л (-2 грн/л), А-95+ — до 49,99 грн/л (-1,01 грн/л), ДП — до 44,99 грн/л (-3 грн/л).

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На станціях мережі "Укрнафти" пальне здешевшало на 1-2,5 грн/л: А-95 — до 43,00 грн/л, А-95+ — до 45 грн/л і дизпальне — до 42,00 грн/л.

У мережі KLO дизельне пальне за місяць скинуло 4,1 грн/л і наразі коштує 41,89 грн/л. Бензини у цій мережі здешевшали на 2-2,2 грн/л. UPG знизила ціну всіх видів палива в середньому на 0,6-2 грн/л.

Найдешевше пальне на станціях столичної мережі "Авантаж". Ціну на бензин А-95 і дизпальне встановлено на рівні 40,50 грн/л.

Ціни на пальне в Україні - останні новини

Як повідомляв УНІАН, упродовж тижня із 19 по 26 травня пальне у середньому втратило 2-11 копійок на літрі. Тенденція до зменшення цін на пальне тримається, хоч і дещо ослабла.

Раніше експерти повідомляли, що російське пальне досі потрапляє в Європу та Україну попри санкції, які ввів Євросоюз, за схемою реекспорту через треті країни.

9 травня 2023 року Кабінет міністрів заборонив імпорт пального невизначеного походження, щоб таким чином перекрити можливість потрапляння російських нафтопродуктів в Україну.

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