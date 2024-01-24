На ранок барель нафти марки Brent коштував $79,4.

Станом на 24 січня котирування нафти слабко знижуються на торгах, трейдери чекають щотижневих даних про запаси енергоносіїв у США. За даними enkorr, станом на ранок березневі ф'ючерси на Brent здешевшали на лондонській біржі ICE Futures на $0,15 (0,19%), до $79,4 за барель.

Березневі ф'ючерси на WTI на цей час дешевшали на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі NYMEX на $0,14 (0,19%), до $74,23 за барель. За попередню сесію контракт здешевшав на $0,39 (0,5%), до $74,37 за барель.

Оцінки Американського інституту нафти (API) показали різке скорочення запасів нафти в Штатах минулого тижня – на 6,674 млн барелів. Міненерго США розкриє свої дані про запаси пізніше 24 січня.

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Аналітики, опитані S&P Global Commodity Insights, у середньому очікують, що комерційні запаси нафти в США минулого тижня зменшилися на 3 млн барелів, запаси бензину – зросли на 1 млн барелів, дистилятів – скоротилися на 81 тис барелів.

Трейдери продовжують стежити за подіями на Близькому Сході, а також за ситуацією у Північній Дакоті, де видобуток нафти скоротився через морозну погоду, зазначає MarketWatch.

Ціни на нафту: що відомо

На тлі ймовірних перебоїв з поставками нафти на Близькому Сході після військово-морського зіткнення в Червоному морі на початку року барель нафти марки Brent подорожчав на 1,28 долара, або на 1,7%, до 78,32 доларів. Американська нафта марки West Texas Intermediate коштувала 72,69 долара за барель, подорожчавши на 1,04 долара.

Тим часом в Росії морські поставки нафти впали до найнижчого рівня майже за два місяці через несприятливі погодні умови та удар українських безпілотників.

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