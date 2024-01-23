Серйозні перебої в експорті з балтійських портів також відчуються в усьому світі.

У війні Росії проти України відкрився новий фронт, який підкреслює вразливість експорту нафти із західних портів РФ. Йдеться про атаки безпілотників на об'єкти на узбережжі Балтійського моря, пише Bloomberg.

Зазначається, що минулого тижня перший в історії український безпілотник досяг Ленінградської області, яка знаходиться приблизно за 1000 кілометрів від кордону. Дрон збили над Петербурзьким нафтовим терміналом.

Друга за тиждень атака безпілотника, яку організували українські спецслужби, була більш руйнівною. За словами чиновника, який спілкувався за агентством на умовах анонімності, вона спричинила пожежу, яка зупинила газоконденсатний завод "Новатек" в порту "Усть-Луга", що постачав паливо для російської армії.

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Завод також знаходився поруч з деякими з найважливіших російських нафтових терміналів, тому такі атаки викликають занепокоєння спостерігачів нафтового ринку.

"Регулярні атаки або більш важкі безпілотники можуть порушити роботу балтійських портів і призвести до скорочення обсягів експорту ", – заявив колишній топ-менеджер одного із російських нафтовидобувних підприємств Сергій Вакуленко.

Журналісти підкреслюють, що збереження стабільності російського експорту нафти має вирішальне значення для Кремля, який отримує близько 30% загальних бюджетних надходжень від енергетичної галузі.

Водночас серйозні перебої в експорті з балтійських портів також відчуються в усьому світі. Росія входить до трійки найбільших світових виробників нафти і минулого року була найбільшим постачальником до Китаю.

Згідно з розрахунками Bloomberg, з січня по листопад 2023-го два великих балтійських нафтових термінали "Транснефті" – "Усть-Луга" і "Приморськ" – відвантажували в середньому близько 1,5 млн барелів на день, або понад 40% від загального обсягу російського експорту нафти морським шляхом. Крім того, деякі вантажі казахстанської нафти також завантажуються в Усть-Лузі.

За даними аналітичної компанії Kpler, на ці об'єкти припадає понад 75% російської нафти марки Urals, основної експортної суміші, яка постачається до десятків країн світу.

На думку аналітиків, національні виробники практично не зможуть перенаправити потоки такого обсягу в будь-який інший порт. Однак наразі ризик повної зупинки балтійських поставок здається мінімальним.

Атаки українських дронів

Раніше УНІАН писав, що 18 січня ГУР атакувало Ленінградську область РФ дронами. Відтепер військові об'єкти Санкт-Петербурга та Ленінградської області перебувають у зоні досяжності українських сил.

21 січня Служби безпеки України провела нічну атака дронів по російському порту в Ленінградській області. Уражено нафтовий термінал "Усть-Луга Ойл" та завод "Новатек".

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