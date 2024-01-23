Морські поставки російської нафти впали до найнижчого рівня майже за два місяці через несприятливі погодні умови та удар українських безпілотників, який ненадовго призупинив потоки з ключового експортного терміналу в Балтійському морі, пише Bloomberg.
Зазначається, що протягом місяця, до 21 січня, з російських портів відвантажувалося близько 3,36 млн барелів нафти на добу, що на 50 тис. барелів менше в порівнянні з місячним показником за період до 14 січня. Середньотижневий показник впав на 340 тис. барелів на добу – мінімум за останні сім тижнів в 3,02 млн барелів.
"Експорт постраждав від тривалої поганої погоди в деяких портах і удару українського безпілотника по заводу з переробки конденсату, розташованому поруч з експортним терміналом нафти в "Усть-Лузі", – йдеться у статті.
Вказано, що ремонтні роботи в порту і ще більш погана погода можуть знову знизити обсяги відвантаження на цьому тижні. Так, шторми в східній частині Чорного моря продовжують перешкоджати поставкам з Новорсійська.
За словами журналістів, ремонтні роботи призведуть до скорочення експорту з балтійського порту "Усть-Луга" протягом тижня до 28 січня. Атака безпілотника на сусідній завод з переробки конденсату ненадовго перервала завантаження. Станом на ранок 23 січня працює лише один з двох причалів на нафтовому терміналі.
Вся російська нафта, призначена для азіатських покупців із західних портів, продовжує проходити через Червоне море. Єменські повстанці-хусити запевнили Росію і Китай, що угруповання готове забезпечити безпечний прохід їхніх суден. Однак напади фіксуються.
Що стосується цін, то за даними Bloomberg, валова вартість російського експорту нафти впала до п'ятитижневого мінімуму в $1,38 млрд з $1,52 млрд попереднього тижня. В результаті середній чотиритижневий дохід також знизився на 25 мільйонів доларів, до 1,52 мільярда доларів на тиждень.
Водночас зросли поставки клієнтам в Азії, в тому числі без зазначення кінцевого пункту призначення. Вони перевищили 3 млн барелів на добу протягом чотирьох тижнів, досягнувши найвищого рівня з липня.
Потоки до Туреччини і Болгарії, єдиних двох покупців, що залишилися поблизу західних портів Росії, впали до 330 000 барелів на добу протягом останнього місяця. Водночас російська нафта не постачалася до країн Північної Європи та Середземномор'я.
У Bloomberg уточнили, що вказані цифри не включають вантажі, що належать казахстанському АТ "КазТрансОйл", які йдуть транзитом через Росію і відвантажуються з "Новоросійська" та "Усть-Луги".
Експорт нафти з РФ
Протягом тижня в кінці січня 2023 року українські спецслужби здійснили дві атаки на енергетичну інфраструктуру РФ, що знаходиться далеко від кордону. Так, українські розвідники атакували нафтобазу в РФ. Пізніше у Ленінградській області РФ загорівся великий газовий термінал компанії "Новатек". Пожежа сталась в порту "Усть-Луга".
Аналітики вважають, що у війні Росії проти України відкрився новий фронт, який підкреслює вразливість експорту нафти із західних портів РФ. Регулярні атаки або більш важкі безпілотники можуть порушити роботу балтійських портів і призвести до скорочення обсягів експорту.