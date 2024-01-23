Поставки впали до мінімуму майже за два місяці, також скоротились доходи.

Морські поставки російської нафти впали до найнижчого рівня майже за два місяці через несприятливі погодні умови та удар українських безпілотників, який ненадовго призупинив потоки з ключового експортного терміналу в Балтійському морі, пише Bloomberg.

Зазначається, що протягом місяця, до 21 січня, з російських портів відвантажувалося близько 3,36 млн барелів нафти на добу, що на 50 тис. барелів менше в порівнянні з місячним показником за період до 14 січня. Середньотижневий показник впав на 340 тис. барелів на добу – мінімум за останні сім тижнів в 3,02 млн барелів.

"Експорт постраждав від тривалої поганої погоди в деяких портах і удару українського безпілотника по заводу з переробки конденсату, розташованому поруч з експортним терміналом нафти в "Усть-Лузі", – йдеться у статті.

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Вказано, що ремонтні роботи в порту і ще більш погана погода можуть знову знизити обсяги відвантаження на цьому тижні. Так, шторми в східній частині Чорного моря продовжують перешкоджати поставкам з Новорсійська.

За словами журналістів, ремонтні роботи призведуть до скорочення експорту з балтійського порту "Усть-Луга" протягом тижня до 28 січня. Атака безпілотника на сусідній завод з переробки конденсату ненадовго перервала завантаження. Станом на ранок 23 січня працює лише один з двох причалів на нафтовому терміналі.

Вся російська нафта, призначена для азіатських покупців із західних портів, продовжує проходити через Червоне море. Єменські повстанці-хусити запевнили Росію і Китай, що угруповання готове забезпечити безпечний прохід їхніх суден. Однак напади фіксуються.

Що стосується цін, то за даними Bloomberg, валова вартість російського експорту нафти впала до п'ятитижневого мінімуму в $1,38 млрд з $1,52 млрд попереднього тижня. В результаті середній чотиритижневий дохід також знизився на 25 мільйонів доларів, до 1,52 мільярда доларів на тиждень.

Водночас зросли поставки клієнтам в Азії, в тому числі без зазначення кінцевого пункту призначення. Вони перевищили 3 млн барелів на добу протягом чотирьох тижнів, досягнувши найвищого рівня з липня.

Потоки до Туреччини і Болгарії, єдиних двох покупців, що залишилися поблизу західних портів Росії, впали до 330 000 барелів на добу протягом останнього місяця. Водночас російська нафта не постачалася до країн Північної Європи та Середземномор'я.

У Bloomberg уточнили, що вказані цифри не включають вантажі, що належать казахстанському АТ "КазТрансОйл", які йдуть транзитом через Росію і відвантажуються з "Новоросійська" та "Усть-Луги".

Експорт нафти з РФ

Протягом тижня в кінці січня 2023 року українські спецслужби здійснили дві атаки на енергетичну інфраструктуру РФ, що знаходиться далеко від кордону. Так, українські розвідники атакували нафтобазу в РФ. Пізніше у Ленінградській області РФ загорівся великий газовий термінал компанії "Новатек". Пожежа сталась в порту "Усть-Луга".

Аналітики вважають, що у війні Росії проти України відкрився новий фронт, який підкреслює вразливість експорту нафти із західних портів РФ. Регулярні атаки або більш важкі безпілотники можуть порушити роботу балтійських портів і призвести до скорочення обсягів експорту.

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