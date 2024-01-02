Очікується, що слабке глобальне зростання обмежить попит у 2024 році, але геополітична напруженість може його підвищити.

Вартість нафти піднялась в першій сесії 2024 року на тлі ймовірних перебоїв з поставками на Близькому Сході після військово-морського зіткнення в Червоному морі. Також на ринок впливають сподівання на високий попит у святковий період і очікування заходів стимулювання економіки Китаю, найбільшого імпортера нафти, пише Reuters.

Так, Нафта марки Brent подорожчала на 1,28 долара, або на 1,7%, до 78,32 долара за барель станом на ранок 2 січня. Американська нафта марки West Texas Intermediate коштувала 72,69 долара за барель, подорожчавши на 1,04 долара, або на 1,5%.

Опитування економістів та аналітиків, проведене Reuters, прогнозує, що цього року нафта марки Brent коштуватиме в середньому 82,56 долара, що трохи вище за середній показник 2023-го (82,17 долара). Очікується, що слабке глобальне зростання обмежить попит, хоча геополітична напруженість може надати підтримку.

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Журналісти нагадали, що у неділю, 31 січня, американські вертольоти відбили напад підтримуваних Іраном бойовиків на контейнеровоз Maersk у Червоному морі. Вказана подія посилює ризики переростання війни між Ізраїлем і Газою в більш масштабний регіональний конфлікт. Це може закрити ключові водні шляхи для транспортування нафти, такі як Червоне море і Ормузька протока в Перській затоці, пише агентство.

Також зазначається, що у Китаї очікування інвесторів щодо нових заходів стимулювання зросли після того, як виробнича активність в грудні скоротилася на третій місяць. Стимулювання може повісити попит на нафту.

Нафтові обмеження проти РФ

Індія припинила приймати танкери з російською нафтою після того, як США розпочали кампанію переслідування "тіньового флоту Путіна". Індія мала отримати близько 5 мільйонів барелів російської сирої нафти сорту Sokol, але усі танкери, що її везли, стояли в нейтральних водах біля індійського узбережжя.

Раніше УНІАН писав, що приблизно третина надходжень федерального бюджету РФ покривається нафтогазовими доходами. Рівень залежності російського бюджету від вказаних надходжень не змінився.

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