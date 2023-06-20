Деякі мережі АЗС все ж знизили вартість.

В Україні почали зростати роздрібні ціни на пальне, 19-20 червня окремі мережі підвищили його вартість на 0,5-2 грн/л, в очікування підвищення податків з 1 липня. Про це свідчать дані моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи "А-95".

Зазначається, що деякі мережі, почали готуватися до повернення довоєнних акцизів на пальне. Наприклад, мережа Prime підняла розцінки на дизпальне на 1 грн, а бензин А-95 - на 50 копійок, до 41 та 43 грн за літр відповідно.

Мережа VST збільшило ціну не бензин на 2 грн, до 44,10 грн за літр, на ДП на 1,48 грн, до 40,30 грн за літр.

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При цьому, більшість мереж все ж залишились розцінки незмінними. А деякі продовжили їх знижувати.

Зокрема на 2 грн/л пальне здешевшало у мережі "Укрнафти". Бензин А-95 на її станціях тепер коштує 40,99 грн/л, А-95 з покращеними показниками - 42,99 грн/л, ДП - 39,99 грн/л.

На 2 грн/л пальне також здешевшало на станціях VostokGaz, мережа "Маркет" знизила ціни на 1-15 грн/л, "БРСМ-Нафта" - на 0,05-0,68 грн/л.

Таким чином, середня ціна бензину в Україні а останні дні знизилась на 20 копійок і склала 44,56 грн за літр.

Ціни на пальне в Україні - актуальне

Як повідомляв УНІАН, з 1 липня повертається 20% ПДВ на пальне і акциз, який діяв до війни.

Рада планує повернути довоєнний податок на додану вартість (ПДВ) на пальне, тобто підвищити його з 7 до 20 відсотків. Крім того, також можливе повернення повних акцизних ставок, які на час війни були зменшені.

Українців попередили про те, що хоча довоєнні податки повертаються з 1 липня, АЗС почнуть підвищувати розцінки на пальне заздалегідь, щоб закупити нову партію. Мережі АЗС почнуть підвищувати ціни на пальне із середини червня.