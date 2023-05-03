В очікуванні податкових змін: якими будуть ціни на пальне в Україні в травні та влітку

Через світову рецесію та побоювання зменшення попиту сира нафта вже кілька днів втрачає в ціні, що потроху буде позначатися на вартості пального в Україні. З іншого боку, Верховна Рада влітку планує збільшити податок на бензин та дизель. УНІАН розбирався, якими будуть ціни на стелах АЗС в травні та влітку.

Світові ціни на нафту суттєво знижуються кілька днів поспіль і знаходяться на мінімальному рівні з кінця березня. Нафта марки Brent в середу подешевшала ще на 2 долари - до 73,15 долара за барель. Поступове здешевлення чорного золота буде відбиватися на ціні пального і на наших АЗС.

Проте вже в середині літа Верховна Рада планує повернути довоєнний податок на додану вартість (ПДВ) на пальне. Така перспектива навпаки може дещо розігріти ціни на АЗС. Влада планує збільшити податок с 7 до 20 відсотків.

Своєю чергою українське експертне коло в один голос говорить, що це погана ідея, яка матиме більше мінусів, ніж плюсів. Від впровадження у галузь можуть повернутись тіньові схеми, знову почнуться постійні перевірки АЗС при тому, що історія вже показала, що збирати цей податок виходить важко і неефективно. І головне – в Україні зростуть ціни на багато інших продуктів та сервісів.

З іншого боку зрозуміло, що державний бюджет нашої країни, яка вже 14 місяців протистоїть навалі російської дикої орди, потребує у додаткових коштах. І тому експерти пропонують іншу схему оподаткування. Більш дієву і менш шкідливу для економіки України.

УНІАН поспілкувався з експертами та з’ясував, якими можуть бути ціни на пальне у травні та червні і як сильно повернення довоєнного податку відіб’ється на ціні ресурсу на автозаправних станціях.

Прогноз цін на травень-червень

Засновник групи "Прайм" Дмитро Льоушкін прогнозує, що у першій половині травня ціни на пальне будуть зменшуватись десь на 2-3 гривні. Все через світову рецесію. А далі все залежатиме від підсумків засідання Організації країн експортерів нафти "ОПЕК", яке має відбутися в середині цього місяця.

"Якщо ОПЕК зберуться і встигнуть щось зробити, то, можливо, наприкінці місяця певне підвищення ціни на пальне виникне, оскільки країни виробники нафти не зацікавлені в сьогоднішній її ціні та протидіятимуть її зниженню", - сказав Дмитро Льоушкін.

Він зазначив, що мова йде про реальну ціну на пальне, а як оператори вітчизняного ринку відреагують – залежить від маркетингової стратегії АЗС. Що стосується кінця місяця, то у засновника групи "Прайм" є відчуття, що виробники не зацікавлені в подальшому зниженні цін на нафту, оскільки вона дуже некомфортна для країн-експортерів й, відповідно, будуть намагатися пригальмувати падіння.

"У червні ціна швидше за все буде стабільною у першій половині місяця. Потім усі погляди будуть прикуті до законопроекту, який обіцяє підвищення ПДВ до 20 відсотків. Таким чином, готуючись до підвищення ціни почнуть потихеньку підтягуватися ціни, щоб не було різкого стрибка. З другої половини червня буде зростання ціни на 1-2 гривні назад на той рівень, який станом на зараз є", - вважає Льоушкін.

Прогноз цін значною мірою залежить від рішення країн ОПЕК про скорочення видобутку нафти. До того ж наша влада може повернути не лише ПДВ, а й піти на підвищення акцизів на паливо. Залежно від радикальності цих факторів буде вимальовуватись ціна на пальне в Україні.

Готуємся до липневого підняття цін

В економіці існує аксіома - будь-яке адміністративне втручання неминуче веде до збільшення цін на товари та послуги. І пальне - не виключення. Повернення податку на додану вартість до 20 відсотків, яке планується з 1 липня, потягне за собою ціни вгору.

"Якщо з математики, то виходить від 7 до 10 гривень підвищиться ціна літру бензину та дизеля. Поступове підвищення цін у такому разі почнеться десь із 9-10 червня, десь днів за двадцять, бо це обумовлено тим, що потрібно встигнути привести цей ресурс", - розповів агенції УНІАН засновник групи "Прайм" Дмитро Льоушкін.

Проте, директор Консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн поділився іншими розрахунками. На його думку, найбільший стрибок у ціні буде на бензин - десь в районі 12 гривень за літр. Дизельне пальне додасть у ціні до 8 гривень, а газ - до 3 гривень.

З огляду на сьогоднішні ціни, у липні бензин марки А-95 може коштувати з новим рівнем податків близько 60 гривень за літр, дизель - 57, а газ - майже 29. Ціни схожі на ті, що були у часи гострого дефіциту пального у весняно-літній період минулого року.

Спрогнозувати точну вартість зараз складно. Проте не лише громадяни постраждають від цього рішення, а й паливний бізнес.

Корумпований податок

Учасники українського ринку пального дуже сподіваються, що повернення податку не станеться. Бізнесмени та експерти проти цієї ініціативи, як і деякі народні депутати. Проблема полягає у тому, що намір збільшення ПДВ на паливо матиме більше негативних рис, ніж позитивних.

"Це дуже небезпечна штука: підвищиться паливо – підвищиться проїзд, доставка товарів, прискориться інфляція. Це дуже сильно вдарить по споживачах і по всіх позиціях. Економічний ефект від повернення буде мінімальним, оскільки це найкорумпованіший податок, який держава не може адмініструвати", - розповів Дмитро Льоушкін.

За його словами, інший бік "медалі" - це те, що на АЗС знову повернуться схеми з ухиляння сплати податків - торгівля без каси, чеків, або за підробленими чеками, махінації з документами на пальне. І це буде дуже важко контролювати з боку чиновників, чого держава поки не навчилась робити.

"Що ми спостерігаємо, коли зробили семивідсоткову ставку? Бачимо, що всі схеми зникли, їх немає. Мені багато трейдерів кажуть, що вони ніколи не платили стільки ПДВ, скільки, коли стало 7 відсотків. Його легше заплатити й не знати ніяких проблем в подальшому", - сказав у коментарі УНІАН директор Консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн.

Крім того, чим більше податкова ставка, тим більше спокус у підприємців його не платити. Враховуючи те, що це буде важко контролювати, на вітчизняні АЗС знову повернуться постійні перевірки з боку силовиків. І все це додасть зайвий головний біль операторам АЗС, а бажаного ефекту для бюджету не матиме.

"Наповнення бюджету буде мінімальним, вони (чиновники- УНІАН) не вміють збирати цей податок. Наразі 7 відсотків це стільки, скільки держава отримає і буде отримувати у будь-якому випадку", - зазначив засновник групи "Прайм" Льоушкін.

От і виходить наступна картина: податок збільшать, перспектива зростання надходжень до бюджету під питанням, а ціни зростуть. Чи потрібно та дієво це? Ні. Однак чи є ефективна альтернатива підвищенню ПДВ?

Більш дієва альтернатива

Директор Консалтингової групи "А-95" Куюн стверджує, що зараз дуже гарна нагода, щоб реформувати стару систему оподаткування ринку як таку.

Що пропонується замість повернення? Зібрати заплановані податки через іншу схему: збільшення акцизів на пальне. На думку експерта, державні органи збирають його набагато ефективніше. Здебільшого він буде сплачуватися на митниці, бо ресурс наші трейдери реалізують переважно імпортний.

"Така концепція: залиште ПДВ низьким, який всі платять - це сім відсотків. А збільште акциз, який ви вмієте збирати. Ці податки треба зробити справедливими для всіх, щоб за одиницю енергії всі платили однаково, і коштом цього пом'якшиться подорожчання пального", - стверджує Сергій Куюн.

За його підрахунками, за такою схемою не буде екстремального збільшення ціни бензину. Наприклад, якщо акцизну ставку збільшити до 190 євро на бензин та дизель (зараз 100 євро за 1 тис. літрів), а на скраплений газ зробити 150 євро (зараз 52 євро за тис. літрів), то при такій пропорції ми отримуємо такі ж надходження для бюджету, як і при поверненні довоєнних 20 відсотків податку доданої вартості.

З усім тим, ефективність збору підвищеного акцизу буде у рази ефективніше (майже усі надходження від нього будуть спрямовуватися у бюджет) на відміну від адміністрування ПДВ. Запропонована експертами схема дозволить залишити ціни на бензин та дизпальне у межах 50 гривень, а скраплений газ буде коштувати десь половину від вартості бензину, тобто - 25 гривень.

Збільшити не можна залишити

Українській владі треба добре подумати перед тим, як приймати рішення по новим ставкам податків на ринку пального. Також варто дослухатись до порад експертів, які

пропонують збільшити акцизи на усі види палива, що дозволить пом'якшити зростання цін на пальне та отримати заплановані бюджетом кошти.

"Шанси держави отримати свої гроші майже сто відсотків. Єдина проблема – міні-НПЗ, які варять безакцизне пальне. Але це в середньому десять точок, які за бажанням можна швидко "легалізувати", - вважає експерт Сергій Куюн.

Державний бюджет, в умовах довготривалої жорсткої війни, потребує розумного наповнення з усіх можливих джерел. Зрозуміло, що зайвими кошти, особливо зараз, не бувають. Але з іншого боку ми покриваємо значну частину дефіциту бюджету завдяки допомозі західних партнерів, тому повернення податків виглядає дуже сумнівним рішенням, враховуючи усі недоліки.

Крім того, рішення можновладців про повернення ПДВ припадає на період збирання врожаю, що є дуже недоречним, бо може підігріти ціни й на вітчизняну аграрну продукцію через збільшення вартості пального.

Тому будемо сподіватись на налагодження співпраці можновладців з учасниками ринку та експертами, щоб розв'язати питання з оподаткування пального. Уряд і парламент мають почути й іншу сторону. І тоді у виграші будуть усі, і українцям не прийдеться турбуватись з приводу змін цін на пальне і на багато чого іншого з 1 липня.

Артур Крижний