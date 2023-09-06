Російська нафта торгується вище граничного рівня з середини липня.

G7 та союзники відклали регулярний перегляд схеми обмеження цін на російську нафту, попри те, що більша частина нафти РФ торгується вище ліміту через зростання світових цін.

Як повідомляє Reuters, російські виробники знайшли способи продавати нафту, використовуючи менше західних суден та страхових послуг, що ускладнює для Заходу забезпечення дотримання існуючого цінового обмеження, оскільки компанії, що сприяють торгівлі, знаходяться за межами їх компетенції.

G7 не переглядала обмеження з березня, і чотири особи, знайомі з політикою G7, заявили, що група не має негайних планів щодо коригування схеми.

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"У червні або липні були деякі переговори щодо проведення огляду або, принаймні, розмови про це, але офіційно цього не сталося", — повідомило дипломатичне джерело.

Джерела зазначили, що, хоча деякі країни ЄС були зацікавлені в перегляді, вони заявили, що у США і членів G7 мало бажання вносити зміни.

Агентство Reuters підрахувало, що щонайменше 40 посередників, включаючи компанії, які раніше не брали участі в цьому бізнесі, обробили як мінімум половину загального експорту нафти та нафтопродуктів з Росії в період з березня по червень.

Як йдеться в матеріалі, хоча в даний час для перевезення російської нафти використовується переважно "темний флот" танкерів з неясними власниками, західні судна як і раніше беруть участь у перевезенні продукції, оскільки їх важче контролювати.

За даними LSEG, російська нафта торгується вище граничного рівня з середини липня і в даний час на російських сирих терміналах торгується на рівні близько $67 за барель. Російські нафтопродукти, такі як мазут та дизель, також перевищили свої ліміти.

Ціновий потік на російську нафту

Країни G7 спільно з Європейським союзом та Австралією ввели механізм обмеження цін на російську нафту в грудні 2022 року, а в лютому послідувало обмеження цін на пальне.

Спочатку країни ЄС погодилися переглядати верхню межу цін кожні два місяці і коригувати її за необхідності, в той час як G7 буде переглядати "в міру необхідності".

У серпні 2023 року Bloomberg писав про те, що російська нафта перевищила ціновий ліміт у 60 доларів, встановлений країнами "Великої сімки". У липні 2023 року її вартість склала понад 64 доларів за барель. Через це Росія отримала рекордний за 8 місяців прибуток від експорту нафти - 15,3 млрд доларів.

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