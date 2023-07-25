Загальні потоки знизилися на 640 000 барелів на день порівняно з лютневими рівнями.

Російські морські потоки сирої нафти з портів Балтійського та Чорного морів впали до найнижчого рівня за останні сім місяців.

Як повідомляє Bloomberg, відвантаження з портів Приморськ, Усть-Луга і Новоросійськ впали до 1,17 млн барелів на добу, що на 625 000 барелів на добу менше, ніж на попередньому тижні. Загальнонаціональні поставки знизилися на 311 000 барелів на день порівняно з попереднім тижнем до 2,73 мільйона барелів на день. Зараз вони знизилися на 1,48 млн барелів на день порівняно з піком останнього тижня квітня.

Як йдеться в матеріалі, оскільки в Європі залишилося мало покупців, вплив скорочення потоків відчувається на відвантаженнях в Азію, які залишаються на найнижчому рівні з середини січня. В середньому за чотири тижні загальний обсяг морського експорту в азійські країни, а також обсяги суден, що не мають кінцевого пункту призначення, з середини травня скоротилися на 720 000 барелів на день.

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Середні відвантаження за чотири тижні азійським клієнтам Росії, а також поставки на судна, що не мають кінцевого пункту призначення, виросли до 2,88 млн барелів на день в період до 23 липня з переглянутих 2,76 млн барелів на день за чотири тижні до 16 липня, компенсувавши більшу частину втрат попереднього тижня.

Більшість вантажів на суднах без початкового пункту призначення в кінцевому підсумку опиняються в Індії. Проте, обсяги поставок в країну, яка стала найбільшим покупцем морської нафти з Росії, знизилися в порівнянні з недавніми максимумами.

Морський експорт сирої нафти з Росії до європейських країн скоротився до 104 000 барелів на день, єдиним пунктом призначення була Болгарія. Ці цифри не включають поставки до Туреччини.

Ринок, який споживав близько 1,5 млн барелів на день близькомагістральної морської нафти, що надходить з експортних терміналів в Балтійському, Чорному морях і Арктиці, був майже повністю втрачений, і його замінили далекомагістральні пункти призначення в Азії, обслуговування яких набагато дорожче і вимагає більше часу.

Ситуація з нафтою

У грудні 2022 року ЄС припинив імпорт російської нафти. У лютому 2023 року аналогічні заборони були введені щодо російських нафтопродуктів.

Основними покупцями російських нафтопродуктів залишилися Туреччина, Індія та Китай. За рік війни в Україні Індія в 10 разів збільшила імпорт російської нафти.

В ЄС говорили про намір вжити жорстких заходів проти перепродажу Індією російської нафти в Європу в якості очищеного пального.

25 липня 2023 року стало відомо про те, що українські танки працюють на пальному з російської нафти.

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