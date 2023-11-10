Торішні "успіхи" в ударах по енергетиці вдалися агресору зокрема і через неготовність України до них.

Цієї зими росіянам буде значно важче істотно нашкодити українській енергосистемі, адже зараз Україна має потужнішу систему ППО, а енергетика весь рік готувалася до відновлення ударів. Про це пише CNN у репортажній статті з України.

Зокрема видання наводить думку заступника начальника Головного управління розвідки Міноборони Вадима Скібіцького, який назвав обмежені можливості української протиповітряної оборони однією з причин, чому Росія змогла легко вразити енергетичну мережу в минулому році. На його думку, тепер росіянам буде складніше досягнути поставленої мети.

"Росіяни можуть застосувати комбінацію ракетної зброї та атакувати БПЛА. Це точно не будуть такі примітивні атаки, як торік. Росіянам буде важко добитися результату – ми теж готуємося і розуміємо, як вони діють", – зазначив він.

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Енергетики також зробили свою частину роботи, скориставшись літньою паузою, коли росіяни били по зерновій інфраструктурі, давши тимчасовий спокій енергосистемі.

"Ми відновили те, що можна було відновити, закупили резервне обладнання та встановили оборону навколо електростанцій. Минулої зими рішучість допомогла нам. Цієї зими ми сильніші, а наші люди досвідченіші", — розповів CNN генеральний директор ДТЕК Максим Тимченко.

Навколо ключових об’єктів енергорозподільчої мережі встановлено фізичні бар’єри – так звані габіони, що представляють собою мішки з піском, скріплені металевими клітками, що в теорії має захистити від уламків ракет та дронів-камікадзе.

"Наша мета — зробити російські ракетні атаки та атаки безпілотників настільки неефективними, що ворог відмовиться від цієї ідеї. Звичайно, ключовим елементом для захисту енергетичної інфраструктури є протиповітряна оборона", — сказав CNN голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький.

Також компанія підготувала резерви обладнання, навчила ремонтні бригади та диспетчерів для ліквідації наслідків можливих атак та створила резервні ланцюги електрозабезппечення споживачів.

В "Укренерго" запевняють, що змогли усунути частину минулорічних пошкоджень і готові постачати збільшені обсяги електроенергії, необхідні для зими. Тим не менш, за словами Кудрицького, на повне відновлення енергосистеми можуть знадобитися роки.

Росія готується до ударів по українській енергетиці

Як писав УНІАН, Росія вже почала "промацувати" українську систему протиповітряної оборони на предмет можливості ударів по об’єктах енергетичної галузі. За останні тижні об’єкти енергетичної інфраструктури були 60 разів атаковані росіянами з різних видів зброї.

Також ми розповідали, що Росія зробила висновки зі своїх помилок під час минулорічної кампанії ракетно-дронових ударів по українській енергетиці, тож цієї зими агресор діятиме розумніше.

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