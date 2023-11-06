Торік росіяни припустилися багатьох помилок, цього разу вони діятимуть розумніше, кажуть в розвідці.

Росія зробила висновки зі своїх помилок під час минулорічної кампанії ракетно-дронових ударів по українській енергетиці, тож цієї зими агресор діятиме розумніше. Про це представники Головного управління розвідки розповіли виданню РБК-Україна.

Зазначається, що торік агресор розпочав ракетну кампанію у жовтні – задовго до початку справжніх холодів. Цього разу росіяни вирішили трохи почекати.

"Найбільш ймовірно, вони почнуть, коли буде більше навантаження на нашу енергосистему і відповідно більш сприятливі умови для нанесення ударів. А таке може бути під час настання холодів, коли споживання електроенергії вийде на пікові показники осінньо-зимового періоду. Росіяни вичікують зниження температури нижче нуля", – розповів представник ГУР МО, генерал-майор Вадим Скібіцький.

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Також росіяни побачили, що тактика масованих залпів по 100 ракет на день швидко виснажує запаси зброї, але не гарантує результат. Тому цього разу агресор спробує діяти не кількістю, а тактикою. На думку Скібіцького, росіяни спробують одночасно бити по всіх критичних точках енергосистеми, проводячи дорозвідку та завдаючи повторних ударів для досягнення остаточного результату.

Речник Командування Повітряних сил Юрій Ігнат припускає, що цього разу росіяни робитимуть ставку на дрони-камікадзе "Шахед", які вони тепер виробляють самостійно, а не купують в Ірану.

"Збирати дрони – це і легше, і дешевше. Щоб повторити той сценарій, який росіяни втілювали минулого року, треба дуже багато ракет. Тому можна припустити, що цього разу дрони в пропорції до ракет будуть використовуватися більше, ніж минулого року. Минулого року цей показник складав 50 до 50", – каже Ігнат.

Скібіцький додає, що агресор швидше за все вдастся до комбінованих ударів дронами, крилатими та балістичними ракетами. Але в ГУР вважають, що крилатих ракет буде більше, ніж балістичних. За словами Скібіцького, основними будуть ракети Х-101, Х-555 і "Калібри", які Росія не застосовує з кінця вересня, очевидно, накопичуючи їх для ударів взимку.

Скільки ракет зара має Росія

За підрахунками ГУР, зараз кількість ракет у Росії приблизно на рівні минулого року. Загалом це приблизно 870 ракет, які можуть вражати цілі на відстані понад 350 кілометрів. Йдеться орієнтовно про півтори сотні "Калібрів", загалом стільки ж разом Х-101, Х-555 та Х-55, до трьох сотень "Іскандер-М" і "Іскандер-К", орієнтовно 80 "Кинджалів" і півтори сотні Х-22/Х-32.

Українська розвідка вважає, що на місяць Росія здатна виробляти більше сотні нових ракет різних типів. Крім того агресор поступово модернізує старі радянські ракети Х-22, перетворюючи їх на сучасніші Х-32.

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