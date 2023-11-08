Після кожної нової атаки потреби в енергетичному обладнанні зростають.

За останні тижні об’єкти енергетичної інфраструктури були 60 разів атаковані росіянами з різних видів зброї, повідомляє прес-служба Міністерства енергетики України.

"Протягом останніх тижнів об’єкти енергетичної інфраструктури були 60 разів атаковані з різних видів зброї. Після кожної нової атаки потреби в енергетичному обладнанні зростають, а тому допомога партнерів українському енергосектору має важливе значення", — йдеться у повідомленні відомства.

Крім того, міністр енергетики України Герман Галущенко зазначив, що до опалювального сезону 2024/2025 років потрібно провести масштабну децентралізацію генерації.

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"Ми плануємо увійти в наступний опалювальний сезон 2024/2025 із газовими турбінами й генераторами загальною потужністю понад 300 МВт комбінованого виробництва тепла та електроенергії", - розповів міністр.

Обстріли енергетики — що відомо

За словами начальниці прес-центру Сил оборони Півдня Наталії Гуменюк, росіяни накопичують "Калібри" для ударів по Україні восени-взимку.

Українські енергетики готуються до того, що прийдешній опалювальний сезон пройде в умовах небезпеки російських ракетних обстрілів, тому в "Укренерго" розказали, як захистили енергооб'єкти від обстрілів. Так, енергетичні об'єкти відтепер мають комплексний захист: як активний — ППО, так і пасивний — інженерні укріплення.

Станом на 16 жовтня 2023 року енергетики відновили роботу ще одного енергоблоку.

Ввечері, 7 листопада, росіяни обстріляли одну з теплоелектростанцій на Донеччині. Було пошкоджено обладнання ТЕС, постраждалих немає.

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