Однією з причин поліпшення ситуації став вихід з ремонту певних енергогенеруючих потужностей.

Енергосистема України пройшла найбільш складний період літа і у наступні декілька тижнів можна очікувати на покращення ситуації. Про це на брифінгу в організації "Український медіа центр" заявив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький.

"Це пов’язано, передусім, з тим, що нарешті спала абсолютно аномальна, рекордна, спека. І відтак – зменшилося споживання електроенергії", – заявив голова правління Національної енергетичної компанії.

Ще одним фактором, за його словами, є вихід з ремонту певних об'єктів енергогенеруючої інфраструктури. Вони додають необхідні країні потужності та призводять до скорочення дефіциту: "Тому замість складного режиму 3-4 черги – ми маємо 1-2, які застосовуються в залежності від часу", – говорить Володимир Кудрицький.

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За словами голови правління НЕК, зараз всі енергокомпанії інтенсивно працюють над підготовкою до опалювального сезону. Якщо говорити про магістральні мережі, то вони готові забезпечити споживання для кожного регіону України.

Ситуація в енергетиці – що варте уваги

Раніше було встановлено, що у низці обленерго порушують правила відключення світла. Спеціалісти виявили, що не всіх споживачів, яких не відносять до обʼєктів категорії критичної інфраструктури, залучили до графіків погодинних відключень. Найбільша кількість таких порушень мала місце у Дніпропетровській і Житомирській областях.

Також повідомлялось, що у низці населених пунктів заборонили вимикати світло. Це, зокрема, стосується 20-кілометрової зони біля кордону з РФ та Республікою Білорусь.

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