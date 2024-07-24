Зазначається, що в короткостроковій перспективі, цієї зими, додаткові 0,5 ГВт імпортних потужностей для України цілком реальні.

Електрика для України життєво необхідна, особливо в умовах війни. Російська Федерація знищила більшу частину об'єктів генерації та передачі.

Видання Euractiv пише, що для запобігання найгіршим сценаріям Україні необхідно розв'язати чотири завдання - протиповітряна оборона, ремонт генерації та децентралізовані нові потужності, передавальні мережі для імпорту, а також енергоефективність та управління попитом.

Імпорт електроенергії з ЄС - ще одне джерело підтримки. Об'єднання енергосистем з країнами-членами ЄС дало змогу імпортувати загалом 1,7 ГВт.

Відео дня

Зимовий пік навантаження в Україні очікується в діапазоні між 18 і 19 ГВт, залежно від температури. За оцінками експертів, дефіцит електроенергії взимку 2024/25 року в Україні може становити 5,8 ГВт, що майже дорівнює потужності Запорізької АЕС. Навіть за всіх зусиль із ремонту та будівництва нових об'єктів, цей величезний дефіцит не покриють.

Існує шість варіантів розвитку енергосистеми:

реконструкція та модернізація підстанцій у прикордонних регіонах;

розширення міжсистемних зв'язків між Польщею та Україною шляхом модернізації лінії 400 кВ Жешув-Хемльницький і перепрофілювання наявної лінії 220 кВ Замостя-Добротвір;

прискорення будівництва та введення в експлуатацію запланованих проєктів з передачі електроенергії між Україною та країнами-членами ЄС;

використання динамічного рейтингу ліній і силової електроніки, для оптимізації роботи мереж;

використання мереж 110 кВ в якості додаткового імпорту електроенергії або підключення нових потужностей за межами України;

робота з постачальниками електрообладнання та запчастин, необхідних для ремонту, модернізації та будівництва нових мереж.

У короткостроковій перспективі, майбутньої зими, додаткові 0,5 ГВт імпортних потужностей для України цілком реальні. Для наступної зими 2025/26 року, за такого ж підходу можна додати ще 1,4 ГВт. Досягнення загалом 3,6 ГВт потужності, що передається з країн-членів ЄС в Україну, є реалістичною метою.

Криза української енергетики

Генеральний директор компанії Yasno Сергій Коваленко заявляв, що українцям варто бути готовим до того, що взимку світло можуть відключати по 12 годин на добу.

У Міненерго заявляли, що Україна планує побудувати до 1 ГВт газової маневреної генерації електроенергії до кінця року.

Вас також можуть зацікавити новини: