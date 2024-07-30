Це при умові, що ворог не нанесе нових ударів по енергосистемі.

В наступні три місяці, якщо не буде впливу зовнішнього чинника, в Україні не відключатиметься світло взагалі або будуть мінімальні по термінах відключення.

Про це сказав радник прем'єр-міністра України та член наглядової ради НЕК "Укренерго" Юрій Бойко в ефірі Київ24. За його словами, зараз настав період, коли електроенергії в системі побільшало. Він зазначив, що, зокрема, спрацювало те, що понизилася температура повітря і відповідно знизилося енергоспоживання.

"І ми, будучи погодозалежними, сьогодні, дякуючи погоді, перебуваємо у відносному балансі", - сказав Бойко.

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За його словами, якщо не буде "зовнішніх впливів", то Україна продовжуватиме перебувати в такому відносному балансі мінімум три місяці.

"Це означає, що якщо обмеження якісь і будуть виникати, то вони будуть носити незначний характер. Повинні прожити так мінімум наступні три місяці", - сказав Бойко.

Ситуація в енергосистемі

Як повідомляв УНІАН, 17 липня "Енергоатом" підключив черговий енергоблок-тисячник до енергомережі після планового ремонту. На об’єкті тоді проводили перевантаження ядерного палива і плановий ремонт обладнання.

Також після планового ремонту 24 липня до енергосистеми було підключено один з атомних блоків.

Міністр енергетики Герман Галущенко зазначив, що підключення двох атомних енергоблоків до української енергосистеми дозволили українцям одразу відчути поліпшення ситуації зі світлом.

Він також зазначив, що як минулого тижня, так і зараз було суттєво скорочено тривалість ремонтної кампанії за допомогою героїчної праці енергетиків.

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