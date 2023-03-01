Складна ситуація у прифронтових областях, у Дніпропетровській, Донецькій та Херсонській областях є пошкодження через ворожі обстріли.

Дефіцит потужності в енергосистемі України відсутій вже 18 днів і на даний момент не прогнозується, після усунення наслідків ворожого обстрілу відновила роботу ще одна електростанція.

Як повідомляєт НЕК "Укренерго", причина відсутності дефіциту зараз - професійна робота енергетиків, які за кілька місяців змогли відновити функціональність енергосистеми та електростанцій.

"Споживання на рівні робочого дня. Потреба в електриці країни повністю покривається виробничими потужностями українських електростанцій і незначним обсягом імпорту з Європи", - йдеться в повідомленні.

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За 4,5 місяці, за даними Генеральної прокуратури, 255 ворожих ракет та дронів влучили в енергетичну інфраструктуру. З них 214 - в об'єкти високовольтної мережі НЕК "Укренерго".

"Укренерго" повідомляє, що зараз в енергосистемі України працюють всі види електростанцій. Відновлено роботу ще однієї з електростанцій, що збільшило доступну потужність в енергосистемі і відповідно її операційну безпеку. Інтенсивно працюють гідроелектростанції, які через повінь мають багато ресурсів. Сезонно продовжує зростати генерація з відновлюваних джерел енергії. Триває незначний імпорт електроенергії.

Ліміти споживання до областей сьогодні не доводилися. Мережевих обмежень в мережах "Укренерго", що викликають необхідність обмеження споживачів в областях, на даний момент немає. Але при зміні ситуації в енергосистемі і різкому зростанні споживання можливе застосування відключень.

При цьому в компанії нагадали, що в Одеській області проводяться необхідні заходи для підвищення надійності харчування Одеси і району.

"Складна ситуація в прифронтових областях. В результаті обстрілів росіян є пошкодження в магістральних мережах Дніпропетровської області, а також в мережах операторів систем розподілу в Донецькій і Херсонській областях. Відновлення здійснюється за умови наявності безпеки для ремонтних бригад", - зазначили в компанії.

Війна в Україні та ситуація в енергосистемі

Станом на березень 2023 року окупанти здійснили вже десятки ракетних атак на об'єкти енергосистеми України, спричинивши масштабні пошкодження. Україна втратила 44% атомної генерації і три чверті потужностей ТЕС.

З жовтня 2022 року по березень 2023 року 255 ворожих ракет і дронів влучили в об'єкти енергетичної інфраструктури. З них 214 - в об'єкти високовольтної мережі НЕК "Укренерго".

Міжнародний кримінальний суд має намір вивчити російські ракетні і дронові атаки на об'єкти критичної інфраструктури України.

1 березня 2023 року Україна заявила про те, що протягом тижня готова відновити експорт електроенергії до Європи.

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