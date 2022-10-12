Міністр зазначив, що українська енергосистема все ще стабільна, але закликав партнерів забезпечити системи захисту повітря.

Близько 30% енергетичної інфраструктури України було пошкоджено унаслідок російських ракетних ударів з понеділка, заявив 11 жовтня очільник Міненергетики нашої країни Герман Галущенко.

Український міністр в інтерв'ю CNN сказав, що це вперше з початку повномасштабної війни, коли Росія рішуче націлилась на енергетичну інфраструктуру.

Він пояснив, що одна з причин таких дій полягає у тому, що український експорт електроенергії до Європи допомагає європейським країнам економити на російському газі та вугіллі, додавши, що Україна намагається швидко відновити поставки з інших джерел.

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Відповідаючи на запитання, чи буде Україна отримувати додаткові енергоносії з Європи, Галущенко сказав, що це один з варіантів. Міністр зазначив, що українська енергосистема все ще стабільна, але закликав партнерів забезпечити системи захисту повітря, які дійсно можуть допомогти нам "прикрити" нашу інфраструктуру.

Атака РФ на Україну 10 жовтня

Зранку 10 жовтня Росія здійснила атаки на низку областей України. Зокрема, вибухи було чутно у Вінницькій, Львівській, Кіровоградській, Миколаївській, Полтавській, Тернопільській, Житомирській, Київській областях. Зафіксовані влучання по об'єктах критичної інфраструктури.

Міський голова столиці Віталій Кличко заявив, що через російські обстріли застосовуються графіки аварійного відключення електропостачання споживачам у Києві та області.

В Офісі президента закликали українців з 17:00 до 22:00 обмежити споживання електроенергії.

11 жовтня через дефіцит електроенергії у зв'язку з ворожими ударами по критичній інфраструктурі в Києві та області почали відключати світло.

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