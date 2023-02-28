У Женевських конвенціях і додаткових протоколах йдеться про те, що заборонено здійснювати атаки на об'єкти цивільної інфраструктури.

Міжнародний кримінальний суд має намір вивчити російські ракетні і дронові атаки на об'єкти електричної інфраструктури України.

Про це заявив прокурор Міжнародного кримінального суду (МКС) Карім Хан, повідомляє телеканал Sky News. Зокрема, сьогодні Хан відвідав Україну для розслідування російських ракетних і дронових атак на енергетичну та іншу інфраструктуру.

"У загальному значенні ми чітко бачимо схему, я думаю, якщо казати про кількість, масштаб і розмах атак на енергетичні мережі України. І ми повинні вивчити, чому це відбувається, чи є вони законними цілями, або ні?", - сказав Хан.

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У Женевських конвенціях і додаткових протоколах йдеться про те, що заборонено здійснювати атаки на об'єкти цивільної інфраструктури. Сторони, які воюють, повинні розрізняти "цивільні і військові об'єкти".

Російські ракетні атаки на об'єкти енергетики

Як повідомляв УНІАН, за словами голови уряду Дениса Шмигаля, з початку повномасштабного вторгнення внаслідок ракетних і дронових атак, а також окупації Запорізької АЕС Україна втратила 44% атомної генерації та три чверті потужностей ТЕС.

Росіяни з жовтня 2022 року здійснили десятки ракетних та дронових атак на об’єкти магістральних мереж "Укренерго", завдавши масштабних і складних пошкоджень. Станом на початок лютого через постійні атаки пошкодженими залишалися майже два десятки енергоблоків теплоелектростанцій.

Станом на 28 лютого, за даними "Укренерго", споживання електроенергії на звичайному рівні, дефіцит поки не прогнозується.

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