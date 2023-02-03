До роботи підключені два енергоблоки на теплових електростанціях.

Дефіцит в енергосистемі України все ще суттєвий, перевищення лімітів споживання електроенергії не зафіксовано.

Як повідомляє НЕК "Укренерго" в Telegram, в результаті російських ракетних і дронових атак пошкоджені електростанції (генеруючі потужності) і високовольтна мережа.

13 ракетних і 15 дронових атак завдали значних пошкоджень об'єктам високовольтної мережі і електростанціям. В результаті виробництво електроенергії на працюючих електростанціях не може повністю покрити споживання.

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"Дефіцит в енергосистемі майже не змінився відучора і є суттєвим. Два блоки на теплових електростанціях підключені в роботу, але один виведений в аварійний ремонт. Наявний обсяг виробленої електроенергії розподіляється на забезпечення процесів, необхідних для роботи енергетичної та критичної інфраструктури (водоканали, котельні, лікарні), а також на покриття потреб промисловості та населення", - йдеться в повідомленні.

В "Укренерго" також зазначили, що ліміти споживання доведені до всіх обленерго. Кожен обленерго в своєму регіоні складає графіки планових погодинних відключень, які мають забезпечувати споживання області на рівні доведеного ліміту. Станом на ранок 3 лютого перевищення лімітів не зафіксовано, аварійні відключення диспетчерським центром НЕК "Укренерго" не застосовувалися.

"За минулу добу ворог піддав масованим артилерійським обстрілам енергетичну інфраструктуру в Харківській, Херсонській, Сумській, Запорізькій, Донецькій областях. Особливо складна ситуація після обстрілів у Херсонській області. Через значні пошкодження знеструмлені деякі об'єкти і в сусідній Миколаївській області. Ремонтні бригади НЕК "Укренерго" відновили функціональність ключового обладнання на кількох підстанціях на Сході та Півдні України", - додали в компанії.

Енергосистема України в умовах війни:

Перша серйозна ракетна атака на об'єкти критичної інфраструктури України була 10 жовтня 2022 року. Відтоді по всій країні почалося аварійне вимкнення електропостачання.

Ворог не припиняє ракетні удари по енергосистемі України.

Більше 10 ГВт основних встановлених потужностей поки недоступні українській енергосистемі і знаходяться під контролем ворога. Це найбільша в Україні та Європі Запорізька АЕС, Запорізька ТЕС, Луганська ТЕС, Вуглегірська ТЕС, Каховська ГЕС.

Крім АЕС, інші електростанції - це ключові регулюючі потужності. Саме вони забезпечують покриття споживання в пікові ранкові та вечірні години, коли існує найбільший дефіцит.

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