У разі збільшення генерації в енергосистемі, як Київська область, так і інші регіони зможуть отримати більше електроенергії.

Якщо не буде нових обстрілів, то до кінця лютого дефіцит генерації зменшиться вдвічі.

Про це повідомив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук в ефірі інформаційного телемарафону.

"Якщо не буде обстрілів росіян або ж вони будуть невдалими, то можна наприкінці лютого, коли буде відремонтована генерація і збільшиться обсяг імпорту, зменшити дефіцит вдвічі", - розповів він.

Відео дня

Він зазначив, що зараз енергетики відновлюють пошкоджені енергоблоки електростанцій, деякі з них вимагають від 12 до 16 місяців на відновлення. Також імпортується електроенергія з європейських країн, зокрема Словаччини та Румунії.

"Імпорт електроенергії, в січні спробували, імпорт надходить, багато споживачів отримують його і за рахунок цього ми знижуємо дефіцит в енергосистемі. Зараз є можливість збільшити імпорт вдвічі, є попит", - додав Сахарук.

Ситуація в енергосистемі України:

Перша серйозна ракетна атака на об'єкти критичної інфраструктури України була 10 жовтня 2022 року. Відтоді по всій країні почалося аварійне вимкнення електропостачання.

Ворог не припиняє ракетні удари по енергосистемі України.

Більше 10 ГВт основних встановлених потужностей поки недоступні українській енергосистемі і знаходяться під контролем ворога. Це найбільша в Україні та Європі Запорізька АЕС, Запорізька ТЕС, Луганська ТЕС, Вуглегірська ТЕС, Каховська ГЕС.

Крім АЕС, інші електростанції - це ключові регулюючі потужності. Саме вони забезпечують покриття споживання в пікові ранкові та вечірні години, коли існує найбільший дефіцит.

Вас також можуть зацікавити новини: