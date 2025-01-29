Україна володіє найбільшими в Європі газовими сховищами обсягом 31 мільярд кубометрів.

Україна та Хорватія обговорили співпрацю в галузі енергетики, посилення енергетичної безпеки Європи та, зокрема, використання українських газових сховищ. Про це стало відомо за підсумками зустрічі прем’єр-міністрів двох країн Дениса Шмигаля та Андрея Пленковича.

За словами Шмигаля, Україна розраховує, що хорватські енергетичні компанії також долучаться до відбудови України. На зустрічі сторони обговорили практичні можливості цього питання.

"Це стосується використання українських газових сховищ, які є найбільшими на континенті - 31 мільярд кубометрів. Це може стати міцним газовим сейфом Європи, де Хорватія може зберігати власний газовий ресурс. Впевнений, цей напрямок співпраці має значні перспективи", - зазначив голова українського уряду.

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Газ у Європі - що відомо

1 січня 2025 року Україна зупинила транспортування російського газу через власну газотранспортну систему. Відповідне рішення було ухвалене в інтересах національної безпеки і про це у встановленому порядку було проінформовано міжнародних партнерів.

На початку січня стало відомо, що в Європі запаси газу вичерпуються швидше, ніж будь-коли за останні сім років.

27 січня повідомлялося, що Єврокомісія продовжить переговори з Україною про постачання природного газу до Європи та залучить до цих обговорень Угорщину та Словаччину.

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