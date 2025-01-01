Відповідне рішення було ухвалене в інтересах національної безпеки.

Україна 1 січня 2025 року о 07:00 офіційно зупинила транспортування природного газу з РФ через власну газотранспортну систему.

Як повідомляє Міністерство енергетики України, відповідне рішення було ухвалене в інтересах національної безпеки і про це в установленому порядку проінформували міжнародних партнерів.

"Ми зупинили транзит російського газу, це історична подія. Росія втрачає ринки, вона буде зазнавати фінансових втрат. Європа вже прийняла рішення про те, щоб відмовитися від російського газу. І європейська ініціатива Repower EU передбачає саме те, що сьогодні зробила Україна", - наголосив міністр енергетики Герман Галущенко.

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З 1 січня газотранспортна система України працює в режимі відсутності транзиту російського газу. Як додається, інфраструктуру газотранспортної системи завчасно підготували до функціонування в режимі нульового транзиту і надійного газопостачання українських споживачів.

Припинення транзиту російського газу через Україну

Днями прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо поскаржився лідерам ЄС на президента України Володимира Зеленського через зупинку транзиту російського газу. За його словами, Києву пропонували й інші варіанти транзиту газу, крім російського, але Зеленський відкинув і ці пропозиції.

Як пише Reuters, зупинка транзиту матиме суттєве геополітичне значення.

"Москва втратила свою домінуючу частку поставок газу до країн Європейського Союзу на користь таких конкурентів, як Сполучені Штати, Катар і Норвегія. ... Для Європи втрата поставок дешевого російського газу призвела до значного економічного спаду, сплеску інфляції та збільшення вартості життя", - пояснюється у статті.

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