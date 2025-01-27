Прем'єр-міністр Віктор Орбан вважає, що для енергетичної безпеки ЄС необхідно відновити постачання газу через Україну.

Європейська комісія продовжить переговори з Україною про постачання природного газу до Європи та залучить до цих обговорень Угорщину та Словаччину. Про це пише Reuters, посилаючись на заяву комісії.

Зазначається, що ця заява була зачитана послам ЄС у понеділок вранці перед засіданням міністрів закордонних справ, які обговорюватимуть продовження санкцій проти Росії. Санкції проти РФ мають оновлюватися кожні шість місяців.

За словами прем'єр-міністра Віктора Орбана, санкції завдають шкоди економіці Угорщини, а для енергетичної безпеки блоку необхідно відновити постачання газу через Україну.

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"Комісія готова продовжувати обговорення з Україною щодо постачання газу до Європи через газотранспортну систему України. Комісія готова залучити до цього процесу Угорщину разом зі Словаччиною", – йдеться у заяві Єврокомісії.

Зупинка транзиту російського газу - головні новини

З 1 січня Україна офіційно зупинила транспортування природного газу з РФ через власну газотранспортну систему після закінчення терміну дії транзитного контракту. Через це прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що Словаччина готова застосувати низку політичних та економічних санкцій проти України, щоб змусити транспортувати російський газ до Європейського Союзу.

25 січня президент Володимир Зеленський заявив, що продовження контракту на транзит російського газу через територію України більше не буде, але українська влада пропонує Словаччині та іншим країнам альтернативу. Він тоді зазначив, що Україна ніколи не відмовляла в транзиті газу з інших країн, але не з Росії.

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