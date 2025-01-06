Сховища заповнені приблизно на 70%, що на 16% менше, ніж рік тому.

У Європі запаси газу вичерпуються швидше, ніж будь-коли за останні сім років. Холодна погода збільшує потреби в опаленні, а цього тижня очікується чергове зниження температури.

Видання Bloomberg пише, що сховища регіону заповнені трохи більше ніж на 70% порівняно з приблизно 86% рік тому.

Згідно з даними Gas Infrastructure Europe, запаси знизилися загалом на 25 процентних пунктів порівняно з піковими значеннями, що є найбільшим падінням з 2018 року.

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"Чим нижчими будуть запаси на кінець березня, тим складніше буде регіону їх поповнити перед наступною зимою", - ідеться в записці Саманти Дарт, голови відділу досліджень природного газу Goldman Sachs Group Inc.

На більшій частині північно-західної Європи встановилася холодніша погода, що може призвести до подальшого відбору газу найближчими днями, оскільки його споживання для опалення збільшиться. Континент також дедалі більше схильний до волатильності ринку, оскільки він покладається на світовий скраплений природний газ для заміщення дефіциту, що виник через припинення поставок з російського палива через Україну.

Незаплановані перебої в роботі основних постачальників можуть вплинути на крихкий баланс у регіоні та спричинити стрибки цін. У Норвегії завод СПГ у Хаммерфесті зупинив роботу до 9 січня через поломку компресора.

Минулого тижня ціни зросли на 4% і перебувають поблизу 14-місячного максимуму, оскільки ринок бореться зі скороченням запасів і обмеженням поставок.

Голландські ф'ючерси трохи знизилися в понеділок, 6 січня, і станом на 8:49 ранку в Амстердамі коштували 1,2% - 49,05 євро за мегават-годину.

Газ у Європі - останні новини

1 січня Україна зупинила транспортування російського газу через власну газотранспортну систему. Про рішення не продовжувати угоду з РФ попереджали заздалегідь.

Оглядач Bloomberg Хав'єр Блас зазначив, що 2025 року ціни на газ влітку в Європі можуть значно підскочити, що затьмарить майбутнє енергоємного виробництва і вдарить по побутових споживачах.

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