Там тривають не тільки стабілізаційні заходи, але й проводяться роботи по відновленню життєдіяльності населених пунктів.

Голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко повідомив про ситуацію у деокупованих Святогірській та Лиманській територіальних громадах.

Про це він розповів в ефірі інформаційного телемарафону.

"Відносно вкрай складна ситуація. Якщо порівнювати Святогірську територіальну громаду і Лиманську, то і по кількості руйнувань, і по зруйнованій критичній інфраструктурі, підключення до джерел електроживлення, вони приблизно співпадають вказані громади. Просто Святогірська громада по території своїй набагато менша Лиманської. Але, у людей відсутнє світло, звичайно й газопостачання, і мобільний зв’язок відсутній практично скрізь",- акцентував Кириленко.

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Голова Донецької ОВА зазначив, що у деокупованих громадах тривають не тільки стабілізаційні заходи, але й проводяться роботи по відновленню життєдіяльності населених пунктів.

"Починаючи з неділі тривають не тільки стабілізаційні заходи, які в тому числі, проводяться військовою адміністрацією, правоохоронними органами і СБУ, але й відбуваються всі заходи, щоб відновити життєдіяльність цих громад. Відносне відновлення будівель - це в першу чергу будівельні матеріали, основне укріплення і відновлення житлових будинків приватного сектору, там де люди принаймні зможуть ще проживати. Підведення електропостачання, налаштування переправи, мостові переправи, щоб можна було діставатись у вказані населенні пункти, це вже фактично зроблено і шляхи проїзду вони відомі", - сказав Кириленко.

Він додав, що також з деокупованих громад проводиться евакуація мешканців перед початком опалювального сезону та складнощів, що пов’ язані з проходженням осінньо-зимового періоду на цих територіях.

"Це проведення евакуації з вказаних населених пунктів для проходження осінньо-зимового періоду. Евакуація з тих населених пунктів, наприклад, Лиманської громади – де їх 40 населених пунктів, які входять до громади, де люди не зможуть пройти безпеково для їх життя і здоров’я осінньо-зимовий період", - зазначив Кириленко.

Як повідомляв УНІАН, 1 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив, що у Лимані Донецької області українські військові вже підняли державний прапор, але там ще тривають бойові дії.

Удень 2 жовтня глава держави заявив, що Лиман повністю зачищений від російських військ.

5 жовтня голова Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив, що у деокупованому Святогірську в ході ексгумації було виявлено тіла 4 убитих цивільних.

Також повідомлялося, що держава запровадила обов'язкову евакуацію населення з неокупованих районів Донецької області перед початком опалювального сезону.

Влітку віце-прем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук повідомляла, що з Донецької області необхідно евакуювати 200-220 тис. жителів.

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