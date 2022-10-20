Вчора російські окупанти вбили мирного мешканця, ще 5 людей отримали поранення.

На Донеччині правоохоронці виявили тіла 12 цивільних, убитих російськими військовими під час окупації.

Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"Росія вбиває цивільних! За 19 жовтня росіяни вбили 1 мирного жителя Донеччини — у Зарічному. Крім того, правоохоронці виявили тіла 12 цивільних, убитих росіянами під час окупації: 8 у Лимані, 2 у Новоселівці і 2 у Сосновому. Ще 5 людей за вчора отримали поранення", - розповів він.

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Кириленко також наголосив, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Війна в Україні - Донеччина

Українська армія наприкінці серпня пішла у контрнаступ. ЗСУ вже звільнили майже всю Харківську область, а також низку населених пунктів у Донецькій, Луганській і Херсонській областях.

Після звільнення від російських окупантів у населених пунктах, у тому числі Донецької області, знаходять тіла вбитих і закатованих цивільних українців, а також братські могили.

Зокрема, днями у Лимані на Донеччині виявили тіла шести цивільних, убитих російськими загарбниками під час окупації. У цьому місті українські військові підняли державний прапор 1 жовтня, а 2 жовтня Лиман повністю було зачищено від російських військ. Вже 7 жовтня у місті виявили близько 200 одиночних та одну братську могилу із тілами загиблих під час російської окупації. У перші дні ексгумували 20 тіл на місці масового поховання. Як встановили експерти, це тіла цивільних та військових. Серед загиблих виявили також сім'ю з двома дітьми.

15 жовтня президент Володимир Зеленський повідомив, що захисникам України найважче у Донецькій області на Бахмутському напрямку. Лідер країни підкреслив, що воїни тримають позиції.

Влітку влада запровадила обов'язкову евакуацію жителів незахопленої частини Донецької області. Люди мали залишити цей регіон до початку опалювального сезону.

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