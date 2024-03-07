Йдеться про десятки танкерів, які ходили під їхніми прапорами.

Російські нафтові танкери припиняють ходити під прапорами Ліберії та Маршаллових островів. Це сталось на тлі посилення США санкцій щодо суден, які пов'язані з відповідними реєстрами.

Як повідомляє Reuters, йдеться про десятки російських танкерів, які за останні тижні втратили можливість ходити під цими прапорами. Ситуація демонструє тісні стосунки між Штатами та компаніями управління прапорами Ліберії та Маршаллових Островів, штаб-квартири яких розташовані не в їхніх країнах, а у Вірджинії, в межах юрисдикції американських санкцій.

За словами експертів з енергетики та санкцій, використання цих прапорів є довготривалою вразливістю для нафтового флоту РФ, чиї танкери залишатимуться відповідальними за порушення санкцій навіть після того, як вони перейдуть на новий прапор за межами досяжності США.

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Співробітник Центру Девіса з вивчення Росії та Євразії при Гарвардському університеті Крейг Кеннеді пояснив, що вони "створили постійну відповідальність і тривалий ризик".

Як зазначається, майже всі інші танкери ходили під прапором Габону, включно з 12 із 14, на які Мінфін Штатів наклало санкції 23 лютого. З тих танкерів, які входять до сфери інтересу провідної російської судноплавної компанії "Совкомфлот" (SCF), принаймні 3 нещодавно ходили під прапором Ліберії.

Згідно з даними, ці судна були серед безлічі кораблів у флоті SCF, який рухався до Габону. Станом на початок лютого SCF мав 42 танкери у своєму флоті зі 147 танкерів, які нещодавно перейшли під прапор Габону, переважно з Ліберії та Панами.

Реєстр ліберійських прапорів повідомив виданню, що всі судна під ліберійським прапором, які потрапили під санкції, перебувають у процесі зняття своїх ліберійських прапорів. Офіційний представник США додав, що Ліберія активно співпрацювала з американським Мінфіном, і що підсанкційні танкери мають приблизно тримісячний період зупинки, щоб перейти під інший прапор.

Офіційні особи реєстру Маршаллових Островів також контактують з агенціями США з цього питання. За словами міністра транспорту Габону Лоїк Мудума, останнім часом багато танкерів перейшли з ліберійського реєстру до Габону. Він додав, що Габон виключить їх зі списку, якщо буде виявлено, що вони займаються незаконною діяльністю.

Нафтові санкції проти РФ

Раніше Вашингтон ввів нові санкції проти російських компаній і ліберійських танкерів, що перевозили нафту з Росії.

1 грудня Сполучені Штати ввели санкції проти трьох компаній і трьох нафтових танкерів, які перевозили російську нафту вище цінової межі в 60 доларів за барель. Обмеження стосувалися двох компаній з ОАЕ та одної - з Ліберії.

Наприкінці грудня стало відомо, що ЄС і Велика Британія посилюють тиск на Ліберію, Маршаллові Острови та Панаму, щоб посилити нагляд за суднами під їхніми прапорами, щоб гарантувати, що вони не допомагають Росії обходити цінову стелю на нафту.

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