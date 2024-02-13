З 50 танкерів, на які наклали санкції з 10 жовтня, 21 не завантажувались.

Значна частина величезного флоту танкерів, які Росія використовує для доставки своєї нафти, зупиняється під тиском санкцій США. Це свідчить про те, що жорсткіші заходи західних регуляторів можуть починати мати відчутний вплив на Москву. Про це повідомляє агентство Bloomberg.

З 50 танкерів, на які наклали санкції з 10 жовтня, 21 не завантажували вантаж, згідно з даними Bloomberg.

"18 суден завантажили вантаж. З них дев'ять були човниковими кораблями, а інші дев'ять збирали вантажі у звичайному режимі після того, як їх додали до списку... Залишається 31 судно. З них сім навіть до санкцій простоювали, а три, можливо, незабаром завантажаться. Залишається 21, яке не завантажувало вантаж після накладення санкцій", – пише агентство.

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За даними Міжнародного енергетичного агентства, це призвело до різкого зростання вартості фрахту та зниження цін на російську нафту.

Санкції проти Росії

У четвер, 8 лютого, Сполучені Штати Америки запровадили нові санкції проти Російської Федерації. Обмеження стосуються суден, які порушують ліміт цін на російську нафту.

10 лютого російський нафтовий танкер здійснив майже миттєвий розворот біля берегів Португалії після того, як потрапив під санкції США. Судно NS Leader, яке повністю належить РФ, прямувало до порту Приморськ на Балтійському морі, коли 8 лютого було запроваджено санкції.

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