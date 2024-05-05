'Тіньовий' флот РФ, що живить війну проти України, вийшов з-під контролю, - The telegraph

Встановлена гранична ціна на нафту не працює.

Рішення Заходу встановити граничну ціну на нафту змусило Росію збільшити тіньовий флот. Ці танкери перевозять російську нафту у великих кількостях у такі країни, як Китай, Індія та Іран, за вищими цінами.

Видання The telegraph пише, що судна "темного флоту" старі, погано обслуговуються, не зареєстровані і три чверті з них не застраховані, а також відключають транспондери, що збільшує ймовірність аварій. При цьому звичайні законослухняні судноплавні компанії роздратовані тим, як ця діяльність впливає на їхню репутацію.

Основна проблема полягає в тому, що граничні ціни застосовуються заплутаним, непослідовним і надмірно бюрократизованим чином. Крім того, дуже легко підробити документацію про відповідність. Обмеження цін поширюється тільки на країни, які мають великі зв'язки з G7. У результаті все більше і більше суден переходять у "темний" флот, де вони вільні від граничних цін, пов'язаної з ними бюрократії та вимоги реєстрації або страхування. За останніми підрахунками, такий перехід здійснили близько 800 танкерів - 20% від загальної кількості.

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Це спричинило деякі зміни. Зазвичай більшість суден реєструється в таких країнах, як Панама, Ліберія та Маршаллові острови. Однак в останні шість місяців в африканських країнах, таких як Гвінея-Бісау, Габон і навіть Есватіні, що не має виходу до моря, спостерігається різке збільшення кількості реєстрованих суден. Аналогічний сплеск спостерігається і в створенні страхових компаній, багато з яких знаходяться в Індії. Така ситуація показує, що рішення про граничні ціни стає неробочим.

Виправити ситуацію буде непросто. Дипломатичних зусиль, ймовірно, не достатньо, щоб припинити діяльність нових сумнівних африканських реєстратур та індійських страховиків. Є деякі ознаки того, що присутність військово-морського флоту може стримати деякі з найбільш кричущих випадків. Однак вийти за ці рамки буде проблематично, адже держави витрачають багато часу і зусиль на захист і збереження свободи судноплавства.

Міжнародне морське право дозволяє військовим кораблям брати на абордаж судна під іноземним прапором у відкритому морі лише за певних чітко визначених обставин, як-от піратство, работоргівля тощо. Для перевірки суден, які ймовірно порушують російське цінове обмеження, необхідна резолюція Ради Безпеки ООН, але її ухвалення неможливе доти, доки Росія і Китай є постійними членами Радбезу.

З огляду на те, що такі країни, як Росія, Китай та Іран, використовують демократичні принципи проти самих демократій, виникає необхідність вживати жорсткі дії у відповідь без резолюції Ради Безпеки ООН.

Тіньовий флот Росії - останні новини

Видання Bloomberg писало, що індійські нафтопереробні компанії більше не прийматимуть танкери, що належать державному ПАТ "Совкомфлот", через ризик, пов'язаний із санкціями.

Пізніше видання Reuters повідомило, що Індія знову почала приймати російські танкери з нафтою після короткочасної зупинки. Варто зазначити, що саме Індія і Китаю стали найбільшими покупцями російської нафти.

Щоб обійти санкції, російська державна танкерна компанія перейменувала деякі свої судна на честь міст країни після введення санкцій з боку США.

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