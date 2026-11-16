Дніпро поринув у блекаут після серії російських атак

Світла немає також у кількох районах області, енергетики працюють, щоб повернути людям воду та тепло.

Дніпро повністю знеструмлений після серії російських атак по енергетичній інфраструктурі. Електрики також немає в частини жителів Дніпровського, Самарівського та Кам’янського районів, повідомили у ДТЕК.

Перед тим у місті фіксували перебої напруги, повідомили місцеві пабліки. Зокрема "Дніпро Оперативний" писав про численні вибухи, збиття та попадання у різних районах міста. Відомо, що ворог атакував місто реактивними дронами. У Повітряних силах також повідомляли про балістичну ракету в напрямку міста.

Судячи з опублікованих відео, перебої з напругою почалися після 16 години. Пізніше у мешканців почала пропадати вода, місцева влада призупинила роботу метро, трамваїв та тролейбусів.

Відео дня

У ДТЕК повідомили, що дрон атакував один із енергооб’єктів дніпровських електромереж. Внаслідок удару пошкоджено будівлю, виникло загоряння, яке ліквідують підрозділи ДСНС. Відомо, що енергетики не постраждали. Першими планують заживити системи водо- та теплопостачання, а потім соціальні об'єкти.

В "Укренерго" додали, що внаслідок ворожих ударів є масштабні знеструмлення у кількох східних областях. Особливо складна ситуація – у Дніпрі, Харкові, Полтаві та Запоріжжі.

"Через значні пошкодження енергетичної інфраструктури електропостачання міста суттєво обмежене", - прокоментували ситуацію в "Укренерго", назвавши ситуацію у Дніпрі складною.

Удар по заводу "Олейна"

Додамо, що також 16 листопада російська армія атакувала завод харчової промисловості у Дніпрі. Відомо, що постраждав завод компанії Bunge, де виробляють рослинну олію під торгівельною маркою "Олейна".

Голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа підтвердив факт пожежі на об’єкті. Про постраждалих не йшлося.

Удар по заводу компанії "Королівський смак"

Нагадаємо, що Росія також атакувала завод виробника олії та соусів "Королівській смак". На виробництві виникла пожежа, у компанії повідомили про втрату готової продукції. Перед тим у компанії повідомляли про закриття виробництва через воєнні ризики та відключення електроенергії.

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