РФ вдарила по підприємству в Дніпрі: у мережі повідомляють про атаку на 'Олейну'

Ворог атакував місто реактивними БпЛА.

Армія РФ атакувала підприємство харчової промисловості у Дніпрі, на місці удару спалахнула пожежа. Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

"Ворог атакував підприємство харчової промисловості у Дніпрі. Там зайнялася пожежа", - зазначив посадовець.

Він також уточнив, що інформація про постраждалих зʼясовується.

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Близько 11:00 Повітряні сили інформували про рух реактивних БпЛА курсом на Дніпро.

У місцевих пабліках повідомляють, що йдеться про удар по заводу з виробництва соняшникової олії "Олейна".

Згодом Ганжа додав, що внаслідок ворожих атак є влучання у різних районах міста, зайнялися пожежі на підприємствах.

"Поранені двоє людей. Медики надають їм допомогу", - заявив начальник ОВА.

Попередній удар по заводу "Олейна" у Дніпрі

10 вересня російські військові завдали масованого удару по Дніпру, внаслідок чого п’ятеро людей отримали поранення, ще двоє – загинули.

Під час атаки окупанти пошкодили завод з виробництва соняшникової олії торговельної марки "Олейна". Підприємство є американською власністю, яка належить корпорації Bunge.

Як відомо, через масовані удари РФ найбільший в Україні виробник олії агрохолдинг "Кернел" призупинив роботу всіх своїх олійноекстракційних заводів.

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