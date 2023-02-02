Це станеться через санкції, введені союзниками України.

У 2023 році доходи Росії від експорту нафти та газу різко впадуть на 50% порівняно з минулим роком, до критичних 40 млрд дол. в квартал.

Як говориться в звіт Київської школи економіки (KSE Institute), фахівці очікують, що саме цей рік стане вирішальним для російської економіки. Звіт прогнозує істотне скорочення доходів від нафти і газу, оскільки середовище стає все менш сприятливим.

Зазначається, що протягом 2022 року союзники України поступово вводили важливі санкції, зокрема обмеження на експорт російської нафти та природного газу. Враховуючи, що Європа успішно знижує свою залежність від російського газу, ціни на енергоносії повертаються до рівня до вторгнення, а також знижуються обсяги експорту і видобутку вуглеводнів, KSE Institute прогнозує різке зниження доходів від нафти і газу в 2023 році.

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Фахівці очікують, що значне зниження обсягів експорту нафти і газу в 2023 році на 19,6% і 27,9% відповідно.

При цьому ціни на енергоносії, які вже сповільнювалися у 2022 році, цього року впадуть далі — на 31,4% на нафту та на 40,2% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

"Ми прогнозуємо, що більш низькі обсяги експорту і більш низькі ціни призведуть до 50% зниження надходжень від нафти і газу в цьому році. Рівень близько 40 мільярдів доларів на квартал історично був критичним порогом для російської економіки", - йдеться в дослідженні.

Економісти також відзначають, що зменшення експорту вуглеводнів також означає різке скорочення загального профіциту поточного рахунку до 80 мільярдів доларів в 2023 році.

Ситуація з нафтою:

5 грудня 2022 року нафтові санкції ЄС проти Росії набули чинності..

Стеля цін означає, що з 5 грудня 27 країн Євросоюзу, Великобританія, США, Канада, Японія та Австралія будуть надавати послуги, пов'язані з російською танкерною нафтою, тільки в тому випадку, якщо її закупили за встановленою граничною ціною або нижче. Сировина дорожче 60 доларів за барель забороняється перевозити і страхувати. Йдеться тільки про перевезення по морю, на трубопровідну нафту заборона не поширюється.

З 5 лютого 2023 року буде також заборонена закупівля російських нафтопродуктів.

1 лютого 2023 року набув чинності указ Путіна про заборону на експорт нафти за ціновою стелею.

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