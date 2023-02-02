З 5 лютого 2023 року буде заборонена закупівля російських нафтопродуктів.

У неділю, 5 лютого 2023 року, через два місяці після того, як Європейський Союз заборонив поставки більшої частини сирої нафти з Росії, блок поширить ембарго на російські поставки дизельного палива та бензину.

Як повідомляє The New York Times, Європейський Союз, країни Великої сімки та їхні союзники прагнутимуть обмежити суму доходів, які Росія може отримати від своїх продуктів нафтопереробки, встановивши верхню межу цін, подібно до того, як вони зробили це в грудні на російську нафту.

Західним вантажовідправникам і страховикам буде дозволено працювати тільки з тими російськими нафтопродуктами, які продаються за встановленими цінами, які ще не оголошені.

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У Європі не очікується дефіциту дизельного палива та інших нафтопродуктів, коли почнеться ембарго; резерви забезпечують принаймні короткостроковий буфер.

Як йдеться в матеріалі, в грудні Росія заробила на нафті приблизно 12,6 мільярда доларів, що приблизно на 24 відсотки менше, ніж роком раніше. У тому ж місяці доходи Росії від експорту газу впали приблизно на чверть, до 10 мільярдів доларів. І Європа, і Росія дорого платять за цю енергетичну війну.

Ситуація з нафтою:

Наприкінці травня 2022 року лідери країн ЄС домовилися про введення заборони на експорт російської нафти.

3 грудня 2022 року Рада ЄС ухвалив рішення про встановлення граничної ціни на нафту, що експортується з Росії, на рівні 60 доларів США за барель.

5 грудня 2022 року нафтові санкції ЄС проти Росії набули чинності.

Стеля цін означає, що з 5 грудня 27 країн Євросоюзу, Великобританія, США, Канада, Японія і Австралія будуть надавати послуги, пов'язані з російською танкерною нафтою, тільки в тому випадку, якщо її закупили за встановленою граничною ціною або нижче. Сировину дорожче 60 доларів за барель забороняється перевозити і страхувати. Йдеться тільки про перевезення по морю, на трубопровідну нафту заборона не поширюється.

З 5 лютого 2023 року буде також заборонена закупівля російських нафтопродуктів.

1 лютого 2023 року набув чинності указ Путіна про заборону на експорт нафти по ціновій стелі.

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