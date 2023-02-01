З 1 лютого Росія ввела заборону на експорт нафти по ціновій стелі.

З 1 лютого 2023 року набуває чинності указ президента країни-агресора Володимира Путіна про "контрзаходи", спрямовані проти стелі цін на російську нафту, введеної "Великою сімкою" та Євросоюзом у зв'язку з повномасштабним вторгненням Росії в Україну.

Як повідомляє російське пропагандистське агентство РИА Новости, в якості відповідного заходу на цінову стелю на нафту, Путін заборонив поставки російської нафти і нафтопродуктів, якщо в договорі прямо або побічно передбачається обмеження ціни.

Експорт нафти по ціновій стелі забороняється з 1 лютого. Термін дії президентського указу обмежений 1 липня 2023 року. Заборона стосується і діючих контрактів, якщо в них зазначається стеля ціни.

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Указ президента країни-агресора відноситься до будь-яких угод з російською нафтою аж до кінцевого споживача, що передбачає відмову від роботи з трейдерами, що йдуть на обмеження граничної ціни.

Згідно з постановою уряду країни-агресора, якщо митні органи при декларуванні вантажів дізнаються про застосування стелі ціни, їх транспортування по РЖД і трубопроводах "Транснефти" з Росії до держави Євразійського економічного союзу заборонять.

Як зазначається в матеріалі, відповідь Москви позначає "неприпустимість неринкових механізмів торгівлі російськими товарами... створює необхідну законодавчу основу, щоб російські нафтогазові компанії не брали участі в системі граничних цін".

Війна в Україні та ситуція з нафтою:

Наприкінці травня 2022 року лідери країн ЄС домовилися про введення заборони на експорт російської нафти.

3 грудня 2022 року Рада ЄС ухвалила рішення про встановлення граничної ціни на нафту, що експортується з Росії, на рівні 60 доларів США за барель.

5 грудня 2022 року нафтові санкції ЄС проти Росії набули чинності.

Стеля цін означає, що з 5 грудня 27 країн Євросоюзу, Великобританія, США, Канада, Японія і Австралія будуть надавати послуги, пов'язані з російською танкерною нафтою, тільки в тому випадку, якщо її закупили за встановленою граничною ціною або нижче. Сировину дорожче 60 доларів за барель забороняється перевозити і страхувати. Йдеться тільки про перевезення по морю, на трубопровідну нафту заборона не поширюється.

З 5 лютого 2023 року буде також заборонена закупівля російських нафтопродуктів.

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