Доходи Росії від нафти й газу досягли півторарічного рекорду

Обсяг доходів від сировини досяг найвищого рівня з квітня 2025 року.

Нафтогазові доходи бюджету Російської Федерації зросли до найвищого рівня за 19 місяців на тлі загострення ситуації навколо Ірану та подорожчання нафти. Про це повідомив The Moscow Times з посиланням на дані російського Мінфіну.

У жовтні російський бюджет отримав 971,2 млрд рублів (близько 11,9 млрд дол.) податкових надходжень від нафтогазового сектору. Це на 82,6 млрд рублів (приблизно 1 млрд дол.), або 9,3%, більше, ніж за аналогічний місяць минулого року. Порівняно з вереснем надходження зросли на 518,8 млрд рублів (близько 6,3 млрд дол.).

Нафтогазові доходи російського бюджету сягнули найвищого показника з квітня 2025 року. При цьому надходження від ключового податку на видобуток корисних копалин встановили рекорд із лютого 2024 року. У жовтні вони становили 1,122 трлн рублів (близько 13,7 млрд дол.), що на 39% більше, ніж у вересні, і майже вдвічі перевищує показник за аналогічний місяць минулого року.

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Крім того, 385,6 млрд рублів (близько 4,7 млрд дол.) бюджет отримав від податку на додатковий дохід, який сплачується щоквартально. Нафтовим компаніям повернули ще більшу суму – 415 млрд рублів (приблизно 5,1 млрд дол.) у вигляді субсидій на підтримку нафтопереробних заводів (НПЗ).

Аналітик Freedom Global Володимир Чернов зазначає, що зростання нафтогазових доходів російського бюджету забезпечує сприятлива цінова кон’юнктура. Якщо у вересні середня ціна бареля російської нафти Urals становила 92 долари, то в жовтні вона зросла до 101,46 долара. Це найвищий показник із 2014 року.

За підсумками січня–жовтня російський бюджет отримав 6,44 трлн рублів (близько 78,7 млрд дол.) нафтогазових доходів. Це на 14% менше, ніж за аналогічний період минулого року. Водночас розрив поступово скорочується: у липні–вересні падіння становило 17%, у червні – 23%, а в травні сягало 30%.

Спочатку російський Мінфін планував отримати у 2026 році 8,92 трлн рублів (близько 109 млрд дол.) податкових надходжень від нафтогазового сектору. Однак у жовтні відомство переглянуло прогноз у бік зниження – до 7,58 трлн рублів (приблизно 92,7 млрд дол.).

Це найнижча оцінка з часів пандемії COVID-19. Для порівняння, торік нафтогазові доходи Росії скоротилися на 24% – до 8,48 трлн рублів (близько 103,7 млрд дол.), встановивши п'ятирічний мінімум.

"Для нафтових компаній дорога нафта також означає збільшення виручки, хоча високі податки та транспортні витрати стримуватимуть зростання прибутку", – зазначає Чернов.

Він додав, що для російського бюджету значно важливіше, як довго зберігатимуться високі ціни на нафту, адже короткочасне їх зростання не компенсує втрат нафтогазових доходів у попередні періоди.

Нафтогазові доходи Кремля – останні новини

У вересні 2026 року нафтогазові доходи федерального бюджету Росії скоротилися на 22,3% порівняно з аналогічним місяцем минулого року. Водночас проти серпня надходження зросли на 6,7% – тоді вони опустилися до найнижчого рівня з січня.

У серпні стало відомо, що дефіцит російського бюджету різко збільшився, попри зростання доходів від енергоносіїв на тлі напруженості навколо Ормузької протоки. Причиною стало подальше нарощування Кремлем витрат на війну проти України.

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