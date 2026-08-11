Незважаючи на значні доходи від нафти, дефіцит бюджету РФ різко зріс, - Bloomberg

Погіршення ситуації було спричинене постійним зростанням витрат.

Дефіцит бюджету Росії різко зріс, незважаючи на зростання доходів від енергоносіїв, спричинене напруженістю навколо Ормузької протоки, оскільки Кремль продовжує збільшувати видатки на війну в Україні.

За розрахунками Bloomberg, що ґрунтуються на даних Міністерства фінансів, у липні федеральний бюджет зафіксував дефіцит у розмірі 724 млрд рублів (8,8 млрд доларів) після профіциту місяцем раніше. Це призвело до того, що сукупний дефіцит бюджету за перші сім місяців року склав 6,5 трлн рублів, або 2,8% валового внутрішнього продукту, повідомило міністерство у вівторок.

Зазначається, що погіршення ситуації було спричинене тривалим зростанням видатків. Міністерство заявило, що уряд продовжує здійснювати авансові платежі за державними контрактами - практика, яка зазвичай зосереджена в перші місяці бюджетного періоду, а потім зменшується у міру проходження року.

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За розрахунками Bloomberg, бюджетні видатки в липні зросли на 6% порівняно з аналогічним періодом минулого року, після зростання на 13% у попередньому місяці.

Загальні видатки за перші сім місяців року сягнули 28,6 трлн рублів, при цьому державні закупівлі зросли на 39% - до 8,4 трлн рублів. Це перевищує 80% річного плану, як свідчать дані Міністерства фінансів.

При цьому Росія нарощує витрати на війну з Україною, яка триває вже п’ятий рік, незважаючи на різке уповільнення економіки під тиском високих процентних ставок, спрямованих на стримування інфляції.

У той час як Київ збільшив масштаби та дальність ударів безпілотників углиб Росії, спрямованих на промислові та інші об’єкти, Кремль посилив повітряні атаки на українську інфраструктуру. Раніше російські законодавці схвалили поправки, що дозволяють уряду збільшувати видатки без перегляду податкового законодавства.

Зазначається, що бюджет традиційно переглядається у другій половині року, і міністр фінансів Антон Сілуанов уже заявив, що цільовий показник річного дефіциту в 1,6% валового внутрішнього продукту буде підвищено, незважаючи на нафтові доходи, пов’язані з війною США та Ізраїлю з Іраном.

Водночас, за розрахунками видання, загальні бюджетні доходи Росії в липні зросли на 28% порівняно з аналогічним періодом минулого року, чому сприяло зростання доходів від нафтогазової галузі та неенергетичних джерел.

За даними міністерства, загальні бюджетні доходи від нафтогазової галузі в липні сягнули 934 мільярдів рублів. Податкові надходження лише від нафти підскочили до 15-місячного максимуму, чому сприяли вищі ціни на нафту після війни з Іраном та зниження державних виплат нафтопереробним заводам країни.

Хоча ціни на нафту марки Urals, ключовий експортний сорт російської нафти, знизилися на тлі періодично відновлюваних переговорів між США та Іраном щодо врегулювання конфлікту, вони залишаються вищими за середній рівень, закладений у бюджеті цього року.

Доходи РФ

У червні країни ЄС імпортували з Росії на 14% більше скрапленого природного газу, ніж роком раніше. Про це свідчать дані енергетичного аналітичного центру Centre for Research on Energy and Clean Air. Доходи Кремля від продажу цього ресурсу зросли до 60 мільйонів євро на день.

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