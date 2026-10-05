Бюджет РФ втрачає головне джерело грошей: нафтогазові доходи впали майже на чверть за рік

Від початку року російський бюджет отримав нафтогазових доходів на 17,2% менше, ніж торік.

Доходи федерального бюджету Російської Федерації від нафти і газу у вересні 2026 року скоротилися на 22,3% порівняно з вереснем минулого року. Та при цьому вони зросли на 6,7% проти серпня, коли перебували на мінімальному рівні із січня, пише The Moscow Times.

"Нафтогазові надходження, які забезпечують близько чверті доходів російської скарбниці, минулого місяця становили 452,4 млрд рублів. Це на 130,1 млрд рублів менше, ніж у вересні минулого року, але на 28,4 млрд рублів більше, ніж у серпні", - ідеться у повідомленні.

Значну частину цих доходів "з'їдають" бюджетні витрати на компенсації нафтопереробникам. Виплати в рамках акцизу на нафтову сировину дещо скоротилися – до 98,2 млрд рублів зі 106,8 млрд рублів у попередньому місяці.

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Водночас виплати за паливним демпфером (компенсації нафтовим компаніям за стримування внутрішніх цін на пальне, - УНІАН) різко зросли – до 305,5 млрд рублів зі 197,3 млрд рублів у серпні.

Загалом від початку року російський бюджет отримав 5,47 трлн рублів нафтогазових доходів – на 17,2% менше, ніж за січень-вересень 2025 року.

Минулого тижня Мінфін РФ вніс поправки до бюджету на 2026 рік, знизивши прогноз нафтогазових доходів на 1,3 трлн рублів – до 7,58 трлн рублів. Таким чином, за дев'ять місяців до російської скарбниці надійшло 72% від нового річного плану або 61% від початкового прогнозу в 8,92 трлн рублів.

Видання нагадало, що за підсумками 2025 року нафтогазові доходи РФ скоротилися на 24% – до 8,48 трлн рублів. Це був найнижчий показник із коронавірусного 2020 року.

Доходи Росії від нафти і газу - останні новини

Доходи Росії від нафти та газу у травні зросли на 32,4% у річному вимірі та сягнули 678,9 млрд рублів (9,26 млрд дол.). Зростання забезпечило подорожчання нафти на світових ринках через війну на Близькому Сході.

У липні дефіцит бюджету Росії різко зріс, попри зростання доходів від енергоносіїв, спричинене напруженістю навколо Ормузької протоки, оскільки Кремль продовжує збільшувати видатки на війну в Україні.

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